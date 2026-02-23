Getty Images Sport
فيديو: بريندان رودجرز، المدرب السابق لليفربول، يظهر حاملاً بندقية وهو يرتدي ثوباً سعودياً وسط سعيه للفوز بلقب الدوري مع نادي القادسية
رودجرز على رأس المنتخب السعودي
جاء انتقال رودجرز إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد رحيله المفاجئ عن سلتيك في أكتوبر، وسرعان ما أصبح وجهًا لمشروع القصصية الطموح. استثمر النادي بكثافة في المواهب الأوروبية منذ صعوده في 2024، حيث جلب لاعبين مثل الدولي الإيطالي ماتيو ريتيغي واللاعب السابق في بورتو أوتافيو. إن رؤية رودجرز يرتدي الثوب التقليدي هي رمز لجهود الدوري لدمج نجوم غربيين بارزين في الثقافة المحلية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة كأس العالم 2034. في مقطع فيديو نشره القصصية على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رودجرز وهو يضحك عندما تمت الإشادة بمظهره.
الشيخ بريندان يتبنى الثقافة
عندما قيل له إنه يبدو "أنيقًا" في الزي التقليدي، رد المدير البالغ من العمر 53 عامًا بجاذبيته المعهودة. وقال: "ربما يبدو أكثر أناقة على الآخرين، لكنني أعتقد أن اليوم هو يوم احترام يوم التأسيس هنا في المملكة العربية السعودية، وبالطبع سأرتديه دائمًا باحترام". ومنذ ذلك الحين، انتشر المقطع بشكل واسع، حيث تفاعل المعجبون مع صورة "الشيخ بريندان" وهو يقف مع سلاح ناري كجزء من إعادة تمثيل تاريخية.
بالإضافة إلى الزي، استغل رودجرز هذه الفرصة لإرسال رسالة وحدة إلى السكان المحليين. وأضاف: "أود أن أقدم تهانيّ الصادقة إلى جميع سكان المملكة العربية السعودية، فالمملكة لديها تراث غني حقًا ومستقبل مثير حقًا". إن استعداد المدير الفني للمشاركة في مثل هذا العرض الثقافي العام يسلط الضوء على الاتجاه المتزايد لقيام شخصيات كروية بارزة بدور سفراء للدولة السعودية خلال هذه الفترة من التوسع السريع والاستثمارات الضخمة في الدوري المحترف.
الحياة في الشرق الأوسط
كما أشاد المدرب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز بحياته بعيدًا عن الملاعب، وحث الآخرين على التفكير في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية. "لا أشعر سوى بمشاعر إيجابية تجاه المملكة العربية السعودية. عندما تغير البلد والثقافة التي تعيش فيها، هناك دائمًا أسئلة. لكن يجب أن أقول، خلال أول شهرين لي هنا، كان الناس لطفاء للغاية وودودين ومتعاونين للغاية"، صرح رودجرز، رافضًا بعض المفاهيم المسبقة الشائعة لدى من هم خارج المنطقة بشأن نمط الحياة في المملكة.
وتابع بتسليط الضوء على الأمان والراحة اللذين شعر بهما منذ انتقاله. "كانت جودة الحياة رائعة خلال الأشهر القليلة التي قضيتها هنا. من الواضح أن الطقس يساعد في ذلك. لكنني أشعر بأمان وراحة شديدين في هذا البلد. لقد سافرت إلى كل مكان بسبب كرة القدم، لذا أقول لأي شخص: جربها. لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي حتى الآن، وأي شخص يأتي إلى هنا سيكون مندهشًا للغاية". مع اقتراب سباق اللقب وزيادة مكانته كرمز محلي، يبدو أن رودجرز يزدهر في فصله الإداري الأخير.
سلسلة الانتصارات المتتالية تغذي طموحات الفوز باللقب
في حين أن الفيديو قد احتل عناوين الصحف بسبب تأثيره البصري، إلا أن أداء رودجرز على أرض الملعب كان مثيرًا للإعجاب بنفس القدر. منذ وصوله إلى القصدية، أشرف على سلسلة رائعة من 13 مباراة دون هزيمة، مما دفع النادي إلى صدارة المنافسة على اللقب. ويقع النادي حاليًا على بعد خمس نقاط فقط من المتصدر النصر، الذي يضم في صفوفه كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس. وقد أدى التحول الذي أحدثه رودجرز إلى تحويل القصدية من فريق مبتدئ إلى منافس حقيقي على اللقب.
وفي معرض حديثه عن تطور المنافسة، أشار رودجرز إلى تحول كبير في الجودة. "التقدم مستمر عاماً بعد عام. من مشاهدة الدوري قبل بضع سنوات إلى المشاركة فيه الآن، أنا متأكد من أنه سيتحسن أكثر في السنوات القادمة"، أوضح. "لقد تأثرت حقًا بمستوى الدوري، فهناك بعض اللاعبين الرائعين والمدربين المتميزين، وسيستمر ذلك في السنوات القادمة". كما يستعد فريقه للانتقال إلى ملعب جديد على أحدث طراز في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز مكانته كقوة صاعدة.
