فيديو: أندرياس بيريرا يعيق ميمفيس ديباي، زميله السابق في مانشستر يونايتد، فيتزحلق الأخير ويفشل في تسجيل ركلة جزاء في ديربي كورينثيانز-بالميراس.
فعل التخريب الذي ارتكبه بيريرا يمر دون عقاب
لولا تصرفات بيريرا، لربما لم يخطئ ديباي في تسديد ركلة الجزاء. فقد شوهد لاعب وسط بالميراس وهو يستخدم قدميه لخدش نقطة الجزاء قبل أن يتقدم ديباي لتسديدها. وصرحت ريناتا رويل، محللة التحكيم في ESPN، أن تصرفات بيريرا تستحق بطاقة صفراء، ولكن فقط إذا لاحظها الحكم – فالتحكيم بالفيديو (VAR) لا يمكنه التدخل.
لحسن حظ بيريرا، لم يلاحظ الحكم رافائيل كلاوس الحادثة. ثم فقد ديباي توازنه عند لمسه الكرة، فطارت الكرة بعيدًا دون أن تشكل أي خطر.
شاهد بيريرا وهو يخطئ في التسديد وديباي وهو يضيع الفرصة
"لم أخطئ أبدًا طوال مسيرتي المهنية"
تحدث ديباي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة، مشيرًا إلى التكتيكات الخفية التي استخدمها بيريرا قبل أن يوجه نداءً إلى المشجعين. وكتب على إنستغرام: "نتيجة الليلة الماضية لا تعكس طبيعة المباراة. أظهرنا خلال معظم المباراة أننا نريد الفوز أكثر منهم، لكن للأسف لم نكن فعالين بما يكفي".
"تركت حادثة ركلة الجزاء طعمًا مرًا لأنني لم أخطئ أبدًا طوال مسيرتي. الجميع شاهد ما حدث، لكن لا بأس. أتحمل المسؤولية. سأبقي رأسي مرفوعًا وأؤمن بفريقي. بدعم المشجعين، سنفوز قريبًا بمزيد من الألقاب. دعونا نمضي قدمًا".
ومع ذلك، كانت هذه هي المرة الثانية التي يضيع فيها ديباي ركلة جزاء في مسيرته مع كورينثيانز حتى الآن. في الموسم الماضي، شعر بالحرج بعد أن تصدى حارس المرمى لركلة بانينكا التي سددها ضد ميراسول.
ما هو مستقبل ديباي وبيريرا؟
لعب ديباي وبيريرا معًا في مانشستر يونايتد بين عامي 2015 و2017، وساعدا النادي في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس أوروبا وكأس الرابطة. بقي بيريرا في أولد ترافورد حتى عام 2022، لكن ديباي غادر إلى ليون في صيف 2017 بعد أن فقد ثقة مدرب الشياطين الحمر آنذاك جوزيه مورينيو، وانتقل للعب مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل أن ينضم إلى كورينثيانز في عام 2024.
من المقرر أن يعود إلى الملاعب عندما يواجه كورينثيانز فريق ريد بول براغانتينو في الدوري البرازيلي يوم الخميس، بينما سيسافر بيريرا وبالميراس إلى إنترناسيونال في اليوم التالي.
