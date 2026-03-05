Goal.com
Yosua Arya

ترجمه

فيديو: "اللعنة، العب كرة القدم!" - الكاميرا تلتقط شتائم فابيان هورزيلر لبييرو هينكابي بينما نجم أرسنال يطلب من مدرب برايتون أن يصمت

اشتعلت الأجواء في ملعب أميكس عندما التقطت الكاميرات مدرب برايتون فابيان هورزيلر وهو يوجه شتائم بذيئة إلى مدافع أرسنال بييرو هينكابي. وقع هذا التبادل الحاد للكلمات خلال المباراة التي انتهت بفوز الغانرز بنتيجة 1-0، والتي شهدت توسيع الفريق اللندني الشمالي لصدارته في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وسط اتهامات باستخدام أساليب غير مشروعة وإضاعة الوقت.

  • توتر شديد على خط التماس في برايتون

    وصلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ذروتها ليلة الأربعاء، لكن الأحداث الأكثر إثارة وقعت على خط التماس. التقطت الكاميرات مدرب برايتون هورزيلر وهو يوجه الشتائم إلى مدافع أرسنال هينكابي خلال هزيمة سيغالز بهدف واحد مقابل لا شيء. وقع الحادث عندما ذهب اللاعب الإكوادوري الدولي لإجراء رمية تماس بجانب مقاعد البدلاء.

    وبدا الإحباط واضحًا على المدرب الألماني الشاب، الذي شوهد وهو يقول لهينكابي: "اللعنة، العب كرة القدم!" وفي حين حسم هدف بوكايو ساكا المباراة في النهاية، سرعان ما انتقلت الأضواء إلى المنطقة الفنية حيث شوهد هورزيلر وميكيل أرتيتا في نقاشات ساخنة.

  • شاهد المقطع

  • اندلاع حرب كلامية

    قبل المباراة، كان هورزيلر قد اشتكى بالفعل من الوقت الذي يقضيه أرسنال في تنفيذ الركلات الركنية. بعد الهزيمة، صعّد المدرب الموقف مرة أخرى في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قائلاً إن فريقاً واحداً فقط كان يحاول لعب كرة القدم واتهم الغانرز بإضاعة الوقت باستمرار.

    وقال هورزيلر بعد المباراة: "في الوقت الحالي، أشعر أنهم يطبقون قواعدهم الخاصة بغض النظر عن طريقة لعبهم، ولهذا أعتقد أنه من الصعب الحكم على ذلك". "بشكل عام، كما قلت، لن أكون أبدًا ذلك النوع من المدربين الذين يحاولون الفوز بهذه الطريقة. أطرح سؤالاً واحداً: هل شاهدتم في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حارس مرمى يسقط ثلاث مرات؟ "علينا إيجاد طريقة للتغلب على هذا النوع من الفرق، وهذه مسؤوليتنا، لذا علينا مواصلة العمل. الشكوى لا تساعد، ولهذا السبب نركز على أنفسنا".

    عندما تم نقل هذه التعليقات إلى أرتيتا، رد الإسباني برفض: "يا لها من مفاجأة! لا. ما عليك سوى العودة إلى المباريات السابقة وستجد الكثير من التعليقات المماثلة منه دائمًا".

    عندما سُئل عما إذا كان يهتم بآراء المدربين الآخرين بشأن تكتيكات فريقه، ظل أرتيتا باردًا في رفضه. "أهتم؟ هذا يعتمد على المدرب. وعلى التعليقات، والغرض منها".

    مباريات حاسمة في الأفق

    هذا الفوز يبقي آمال أرسنال في الفوز بأول لقب دوري له منذ أكثر من عقدين على قيد الحياة. ويبقى الغانرز في صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي (29 مباراة). وستكون المباراة التالية لفريق أرتيتا هي مواجهة مانسفيلد تاون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه باير ليفركوزن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

    بالنسبة لبرايتون، فإن هذه الهزيمة تجعله في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة. سيحاول فريق سيغالز العودة إلى طريق الانتصارات عندما يسافر إلى سندرلاند في 14 مارس.

