Goal.com
مباشر
Oscar Pareja Lionel Messi Orlando City Inter MiamiGetty/GOAL
Chris Burton

ترجمه

فيديو: "القاتل البارد" ليونيل ميسي يسخر بوحشية من أورلاندو سيتي، بينما يبدو أن نجم إنتر ميامي يسأل أوسكار باريجا عما إذا كان يريد توقيعه

بدا ليونيل ميسي وكأنه يسخر بوحشية من مدرب أورلاندو سيتي أوسكار باريجا بعد أن قاد إنتر ميامي إلى فوز ديربي على منافسيه من فلوريدا. كان النجم الجنوب أمريكي في أفضل حالاته عندما سجل هدفين رائعين في فوز هيرونز 4-2. بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة، بدا أن الأرجنتيني الأسطوري سأل باريجا عما إذا كان يريد توقيعه.

  • ميسي يقود إنتر ميامي للعودة في المباراة ضد أورلاندو سيتي

    كان مزاج باريجا قد ساء في تلك المرحلة، حيث أهدر أورلاندو تقدمه بهدفين على أرضه. استمتع الفريق ببداية رائعة للمباراة، حيث تمكن بطل كأس MLS الحالي من تسجيل هدفين في أول 24 دقيقة.

    شهدت الشوط الثاني عودة مثيرة لإنتر ميامي الذي حصد النقاط الثلاث، بمساعدة من ميسي. حصل الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الموسم الماضي، ويخطط للدفاع عن هذين اللقبين في 2026. افتتح رصيده التهديفي بأسلوب رائع عندما سدد الكرة من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الساعة الأولى، ثم سدد ركلة حرة في الزاوية السفلية.

    • إعلان

  • شاهد ميسي وهو يهزأ بوحشية من مقاعد البدلاء في أورلاندو سيتي

  • ماسكيرانو يشيد بميسي بعد أداء رائع آخر

    بعد تسجيله لركلة حرة في الدقيقة 90، احتفل ميسي أمام مشجعي أورلاندو سيتي المتعصبين الذين يشغلون "الجدار" الشهير. وعند عودته إلى خط الوسط، وجه اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا انتباهه إلى باريجا وزملائه على مقاعد البدلاء، ملمحًا إلى أنه سيكون سعيدًا بتوقيع الأوتوغرافات عند الطلب، مما دفع نجم المنتخب الأمريكي السابق أليكسي لالاس إلى وصفه بـ"القاتل البارد".

    بينما شاهد نظيره يقع في مرمى النيران، لم يكن لدى خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، سوى الثناء على قائده عند صافرة النهاية. وقال للصحفيين بعد أن شاهد درسًا آخر من دروس ميسي: "بالإضافة إلى ما قلته ألف مرة، أنه أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة، فهو قائد يتمتع بطاقة معدية، لكنه يحتاج أحيانًا إلى الإلهام؛ يحتاج إلى رؤية الأشياء على أرض الملعب ليبدأ في الإيمان، وفي الشوط الثاني بدا أفضل بكثير لأننا عندما سجلنا ذلك الهدف السريع بدأنا في إيجاده في المساحات التي يشعر فيها بالراحة.

    "كما أننا كنا نمنحه المزيد من الخيارات. وعندما يكون لديه المزيد من الخيارات للعمل بها في الهجوم، فإنه يمتلك بوضوح القدرة على إيجاد حلول لا يضاهيه فيها أحد".

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    مباريات إنتر ميامي 2026: هيرونز في رحلة خارجية مع اكتمال بناء الملعب الجديد

    سيطر أورلاندو على إنتر ميامي الموسم الماضي، حيث فاز 3-0 في فورت لودرديل قبل أن يفوز 4-1 على أرضه. شارك ميسي في المباراة الأولى، لكنه غاب عن الثانية بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

    استمتع بزيارته الأولى إلى ملعب إنتر آند كو، حيث كان ماسكيرانو سعيدًا برؤية فريقه يحقق انتصارًا طال انتظاره على جاره الجغرافي. وأضاف: "كانوا صعبين جدًا جدًا بالنسبة لنا الموسم الماضي؛ إنهم فريق قوي جدًا بمدرب جيد حقًا. للفوز هنا، علينا أن نلعب مباراة مثالية. الأجواء هنا رائعة، لقد وضعونا تحت الضغط. كلاعب، أحببت اللعب في هذا النوع من المباريات.

    "أحيانًا نبالغ في تحليل المباريات، لكن الفارق الحقيقي يكمن في العواطف. الأمر يتعلق بالمرونة والالتزام والإرادة للفوز. أهنئ لاعبي فريقي على إظهارهم تلك الروح والإرادة للفوز حتى عندما كنا متأخرين 2-0".

    بعد تعرضه لهزيمة مذلة 3-0 أمام سون هيونغ-مين ولاكف في أول مباراة تنافسية له في 2026، بدأ إنتر ميامي الآن في الدفاع عن لقب كأس MLS. سيعود الفريق إلى الملاعب يوم السبت عندما يواجه دي سي يونايتد - حيث ستقام أول خمس مباريات له في الموسم الجديد خارج أرضه بسبب استمرار الأعمال في ملعبه الجديد فريدوم بارك.

الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
الدوري الأمريكي
دي سي يونايتد crest
دي سي يونايتد
دي سي يونايتد
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0