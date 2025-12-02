vinicius junior(C)Getty Images
فيديو | "إلى الدرجة الثانية" .. فينيسيوس يرد على سخرية جماهير جيرونا بإشارة استفزازية!

قوبلت كل لمسة من النجم البرازيلي للكرة بصافرات استهجان قوية

شهدت مباراة ريال مدريد أمام جيرونا في ملعب مونتيليفي أجواءً متوترة جديدة بطلها البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي دخل في مواجهة مباشرة مع جماهير الفريق الكتالوني منذ الدقائق الأولى.

فينيسيوس فشل مع لاعبي الفريق الملكي في كسر سلسلة التعادلات التي يمر بها، حيث تعادل للمرة الثالثة على التوالي مع جيرونا بهدف لمثله، الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني 2025-2026.

  • هجوم من الجماهير على فينيسيوس

    منذ انطلاق اللقاء، بدا واضحًا أن فينيسيوس شخصية غير مرغوب فيها لدى جماهير جيرونا، حيث قوبلت كل لمسة له للكرة بصافرات استهجان قوية، رافقتها إشارات ساخرة من المدرجات.

    ووفقًا لوصف صحيفة "ماركا"، فإن الكثير من المشجعين لجأوا إلى حركة "البكاء" بوضع قبضاتهم على أعينهم، في إشارة إلى اعتراضاتهم المتكررة على شكواه للحكام.

    رد فعل فينيسيوس المثير للجدل

    اللاعب البرازيلي لم يتجاهل هذه الاستفزازات، بل رد عليها بإيماءة مثيرة للجدل حين رفع إصبعيه في إشارة فسرتها الكاميرات على أنها تلميح إلى هبوط الفريق الكتالوني إلى الدرجة الثانية.

    هذه اللقطة وثقتها كاميرات برنامج "إل ديا ديسبويس" على قناة "موفيستار بلس"، لتثير جدلًا واسعًا بعد المباراة.

    ولم يكتف فينيسيوس بالإشارة، بل تابع رده بابتسامة ساخرة موجهًا عبارة "ستهبطون إلى الدرجة الثانية" نحو المدرجات، في تحدٍ واضح للجماهير التي لم تتوقف عن إطلاق صافرات الاستهجان ضده طوال اللقاء.

  • فينيسيوس وسجل طويل من النزاعات

    المشهد الأخير في ملعب مونتيليفي، يعكس استمرار العلاقة المتوترة بين فينيسيوس وجماهير عدة ملاعب في إسبانيا، حيث أصبح اللاعب محط انتقادات وسخرية متكررة، فيما يرد هو بأسلوبه الخاص الذي يزيد من حدة الجدل حول شخصيته داخل وخارج الملعب.

    فمنذ بروز اسمه كلاعب أساسي في تشكيلة ريال مدريد، أصبح فينيسيوس هدفًا مباشرًا لصافرات الاستهجان والسخرية في عدد من الملاعب، حيث اعتادت جماهير الخصوم على استقباله بالهتافات العدائية والرموز الساخرة كلما لمس الكرة أو دخل في نقاش مع الحكام.
    هذه الأجواء لم تقتصر على مباراة واحدة، بل تكررت في ملاعب مثل كامب نو، سان ماميس، ومؤخرًا مونتيليفي أمام جيرونا.

    وشهدت علاقة فينيسيوس جونيور مع جماهير فالنسيا واحدة من أكثر المحطات توترًا في مسيرته بالدوري الإسباني، حيث اندلعت خلافات حادة خلال مواجهة الفريقين على ملعب "ميستايا".

    في تلك المباراة، تعرض اللاعب البرازيلي لهتافات عدائية ذات طابع عنصري من بعض المشجعين، الأمر الذي دفعه إلى التوقف عن اللعب والإشارة مباشرة إلى المدرجات مطالباً الحكم بالتدخل، الحادثة أثارت ضجة واسعة في الإعلام الإسباني والدولي، وأجبرت رابطة الدوري على فتح تحقيق رسمي، كما تدخلت إدارة فالنسيا لإدانة التصرفات الفردية ومحاولة تهدئة الموقف.

    هذه الواقعة لم تكن مجرد خلاف جماهيري عابر، بل تحولت إلى قضية رأي عام سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها فينيسيوس في الملاعب الإسبانية، وأكدت على ضرورة مواجهة السلوكيات العنصرية وحماية اللاعبين من أي تجاوزات جماهيرية.

    جيرونا في موسم متعثر

    يعيش جيرونا موسمًا صعبًا للغاية، فبعد مرور 14 جولة من الدوري الإسباني 2025-2026، يحتل الفريق المركز الثامن عشر (أحد المراكز المؤدية للهبوط)، برصيد 12 نقطة، حققها من انتصارين و6 تعادلات و6 خسائر.

    وإذا استمرت نتائج جيرونا السلبية في الفترة الأخيرة، سيواجه الفريق شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

    في المقابل، فرط ريال مدريد في صدارة الليجا وفارق الخمس نقاط مع غريمه الأزلي برشلونة، بسبب ثلاث تعادلات متتالية أمام رايو فاييكانو، إليتشي وجيرونا، حيث يحتل المركز الثاني حاليًا برصيد 33 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البارسا المتصدر.

  • ما التالي لريال مدريد وجيرونا؟

    يقدم ريال مدريد على مرحلة صعبة للغاية في الدوري الإسباني، حيث يواجه أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني، وبعدها يعود أخيرًا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" ليخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، الأحد المقبل في الجولة 15 من المسابقة.

    ويستكمل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.

    على الجانب الآخر، يحتاج جيرونا إلى تحسين موقفه في الدوري الإسباني من خلال مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على إلتشي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 15، قبل أن يعود إلى ملعب مونتليفي لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة التالية.

