فيديو | اعتداء على المنافس والجمهور .. ثنائية أيرلندا "القاسية" تفجر غضب روبن دياش وبيرناردو سيلفا!

تسببت الخسارة الأخيرة لمنتخب البرتغال على يد نظيره الأيرلندي بثنائية نظيفة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في حالة غضب شديدة لدى لاعبي منتخب "البحارة"، حيث خرجت ردود فعل غاضبة من اللاعبين روبن دياش وبيرناردو سيلفا تجاه لاعبي المنافس وامتد الغضب إلى شجار مباشر مع الجماهير البرتغالية التي سافرت إلى دبلن لدعم منتخب بلادها.
ليلة مؤلمة تشهد سقوط البرتغال
في ليلة تعرض خلالها النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، خسر منتخب البرتغال بنتيجة (0-2) أمام مستضيفه الأيرلندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث أحرز اللاعب تروي باروت، ثنائية منتخب أيرلندا في الشباك البرتغالية؛ وذلك في الدقيقتين 17 و45 على التوالي.
وبهذه النتيجة .. تأجل تأهُل البرتغال إلى المونديال، لليلة السادس عشر من نوفمبر 2025؛ عندما تستضيف منتخب أرمينيا، على أرضها ووسط جماهيرها.
ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب "المجموعة السادسة" من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق نقطتين عن المجر "الوصيفة"، و3 نقاط عن أيرلندا "الثالثة".
وفي الجولة الأخيرة، سيلتقي منتخبا المجر وأيرلندا وكل منهما على أمل تحقيق الفوز وانتظار هدية من أرمينيا، من أجل تحقيق المفاجأة وسرقة تذكرة التأهل المباشرة إلى المونديال، أو على أقل تقدير محاولة التواجد في سباق الملحق الأوروبي.
انفعال غير مبرر من بيرناردو سيلفا
بعد انتهاء المباراة بخسارة البرتغال، حرص المئات من جماهير منتخب "البحارة" المتواجدة في ملعب "أفيفا"، على تحية اللاعبين رغم المستوى الضعيف الذي قدموه، وهو ما استجاب لع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم روبن دياش وبيرناردو سيلفا وجواو فيليكس.
إلا أن بعض المشجعين لم يكن تصرفهم مثاليًا وأطلقوا ألسنتهم بالهجوم على اللاعبين، الأمر الذي استفز بيرناردو سيلفا، باعتباره أحد قادة منتخب البرتغال، حيث رفض الصمت والانصراف وظل يرد على المشجعين بطريقة انفعالية، رافضًا محاولات زملائه في العودة إلى غرفة الملابس وإنهاء الموقف.
وانتشرت اللقطة على الصفحات الجماهيرية بشكل واسع بين مؤيد ومعارض لموقف بيرناردو، فمنهم من أكد على ضرورة احترام اللاعب للحظات غضب الجماهير وعدم الدخول في جدال معهم، وآخرون انتقدوا تصرفات الجماهير التي كان يجب أن تتجاوز الخسارة وتدعم الفريق من أجل مباراته المرتقبة أمام أرمينيا والتي يضمن الفوز بها التأهل إلى المونديال.
تصرف مفاجئ من روبن دياش
كان رد فعل المدافع البرتغالي روبن دياش، على احتفال لاعبي أيرلندا بالهدف الثاني الذي سجله تروي باروت في الدقيقة 45، من أغرب اللقطات في مباراة الأمس، حيث توجه لاعب مانشستر سيتي صاحب الـ28 عامًا نحو تشيدوزي أوجبيني جناح منتخب أيرلندا واعتدى عليه بدفعه في موقف غريب.
ورغم اعتداء دياش على اللاعب الأيرلندي في حالة خارج إطار كرة القدم، إلا أن حكم اللقاء لم يشهر البطاقة الحمراء في وجه دياش، واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء.
حدث تاريخي.. أول طرد لكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال
وبعيدًا عن بيرناردو سيلفا وروبن دياش؛ شهدت مباراة البرتغال وأيرلندا واقعة نادرة الحدوث، عندما تلقى النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء، هي الأولى في تاريخ "الدون" مع منتخب بلاده، وذلك في المباراة رقم 226 دوليًا.
ولم يستطع رونالدو تحمل الضغوطات خلال مواجهة أيرلندا؛ حيث استسلم لاستفزازات الجماهير في المدرجات، ولاعبي الفريق المنافس على أرضية الملعب، وهذه الضغوطات زادت على الأسطورة البرتغالية؛ بعد تأخر منتخب بلاده (0-2)، وتأجل حلم التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
لذلك.. وجدنا رونالدو يعتدي بـ"الضرب" على المدافع الأيرلندي دارا أوشي؛ وذلك بعد لعبة مشتركة داخل منطقة الـ18، وقام الحكم بإشهار الكارت الأصفر ضد رونالدو في البداية؛ والذي وجّه بدوره إشارات مستفزة إلى أوشي والجماهير الأيرلندية، تدل على بكائهم.
ولعب رونالدو 225 مباراة دولية سابقة مع المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة أيرلندا؛ تحصل خلالها على 32 كارت أصفر، ولكنه لم يطرد أبدًا.
إلا أنه في الحقيقة.. تاريخ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مليئًا بالكروت الحمراء سواء المباشرة أو بإنذارين؛ وذلك مع الأندية التي مثّلها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.
* تاريخ كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء:
- ريال مدريد: 6 كروت حمراء في 438 مباراة رسمية.
- مانشستر يونايتد: 4 كروت حمراء في 346 مباراة رسمية.
- يوفنتوس: كارت أحمر واحد في 134 مباراة رسمية.
- النصر: كارت أحمر واحد في 116 مباراة رسمية.
أي أن الأسطورة البرتغالية طرد 12 مرة طوال مسيرته مع الأندية؛ وتحديدًا ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.