فيديو | اعتداء على المنافس والجمهور .. ثنائية أيرلندا "القاسية" تفجر غضب روبن دياش وبيرناردو سيلفا!

في ليلة تعرض خلالها النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، خسر منتخب البرتغال بنتيجة (0-2) أمام مستضيفه الأيرلندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث أحرز اللاعب تروي باروت، ثنائية منتخب أيرلندا في الشباك البرتغالية؛ وذلك في الدقيقتين 17 و45 على التوالي.

وبهذه النتيجة .. تأجل تأهُل البرتغال إلى المونديال، لليلة السادس عشر من نوفمبر 2025؛ عندما تستضيف منتخب أرمينيا، على أرضها ووسط جماهيرها.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب "المجموعة السادسة" من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق نقطتين عن المجر "الوصيفة"، و3 نقاط عن أيرلندا "الثالثة".

وفي الجولة الأخيرة، سيلتقي منتخبا المجر وأيرلندا وكل منهما على أمل تحقيق الفوز وانتظار هدية من أرمينيا، من أجل تحقيق المفاجأة وسرقة تذكرة التأهل المباشرة إلى المونديال، أو على أقل تقدير محاولة التواجد في سباق الملحق الأوروبي.