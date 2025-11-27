"لعبت لبرشلونة مجانًا" .. شتشيسني يروي معاناته بسبب إصابة قديمة ويؤكد: شعرت أنني مشلول!

وقال شتشيسني إنه بالكاد يستطيع التدريب مع زملائه بسبب إصابة تعرّض لها أثناء فترته مع آرسنال في سبتمبر 2008، عندما كُسرت ساعداه الاثنين إثر سقوط قضيب الحديد على صدره في صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف: "خلال التدريب، أصل إلى لحظة أفقد فيها تمامًا الإحساس بيدَيّ ولا أستطيع حتى حمل زجاجة ماء من شدة الألم، وعندها نمزح أنا والمدربون ونقول إن الحصة انتهت لأنني أصبحت مشلولًا مرة أخرى، لكن الحقيقة أنني سئمت هذا العذاب".

الحارس البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لا يزال يحمل في ساعديه صفيحتين معدنيتين تربطان العظام بعد تلك الإصابة، أوضح أن الألم يزداد خصوصًا أثناء التدريبات القوية.

وقال الحارس البولندي في مقابلة مع مجلة GQ: "الأمر يكون أسوأ خلال فترة الإعداد، أثناء التدريبات المرهقة. أما في الموسم فهو أسهل قليلًا لأنك تتدرب مرتين ثم تلعب مباراة، فتستريح اليدان ولا يكون الألم قويًا، ويمتد الألم من المعصم إلى الكوع".