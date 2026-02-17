Getty Images Sport
فوكسبورو تهدد بحجب ترخيص كأس العالم 2026 بسبب نزاع أمني بقيمة 7.8 مليون دولار
تحديد موعد نهائي في 17 مارس
وفقًا لشبكة ESPN، حدد قادة المدينة يوم 17 مارس موعدًا نهائيًا لحل المسائل المتعلقة بتمويل الأمن، محذرين من أنه لا يمكن توقع أن يتحمل دافعو الضرائب المحليون التكلفة قبل منح الترخيص.
مع بقاء أقل من أربعة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، قالت بايج دنكان، مديرة بلدة فوكسبورو، لـ ESPN إنه على الرغم من التزام البلدة باستضافة البطولة العالمية، فإنها تحتاج إلى توضيح بشأن مصدر الأموال قبل المضي قدمًا.
وقال دنكان: "إذا لم يقدم أحد المال، فلن تكون هناك كأس عالم في فوكسبورو".
مخاوف بشأن تمويل دافعي الضرائب
خصصت الحكومة الفيدرالية 625 مليون دولار للأمن والاستعداد في 11 مدينة أمريكية مستضيفة، ولكن لا يزال من غير الواضح مقدار التمويل الذي ستتلقاه فوكسبورو. يقول المسؤولون المحليون إنهم لا يستطيعون استخدام أموال دافعي الضرائب مقدمًا على أمل استردادها لاحقًا.
ووفقًا لدنكان، فإن مبلغ 8 ملايين دولار سيغطي في المقام الأول تكاليف الشرطة في ملعب جيليت وحوله، موطن فريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). الملعب مملوك لمجموعة كرافت، بقيادة مالك فريق باتريوتس روبرت كرافت، على الرغم من أن الأرض نفسها مملوكة للبلدة، التي تمنح أيضًا الترخيص المطلوب لمباريات الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL).
عدم اليقين في نيو إنجلاند
وقالت جولي دافي، مديرة التسويق والاتصالات في كأس العالم لكرة القدم في بوسطن، في بيان لـ ESPN: "نحن نعمل عن كثب مع الفيفا والملعب ومدينة فوكسبورو للتوصل إلى اتفاق".
ومن المقرر أن تجتمع بلدية فوكسبورو يوم الثلاثاء 17 فبراير لمواصلة مناقشة ترخيص الترفيه، وفقًا لموقع Boston25.
مباريات كأس العالم المقرر إجراؤها في نيو إنجلاند
فيما يلي مباريات كأس العالم المقرر إجراؤها حاليًا في ملعب فوكسبورو:
13 يونيو 2026: هايتي ضد اسكتلندا - المجموعة C
16 يونيو 2026: الفائز في تصفيات FIFA ضد النرويج - المجموعة الأولى
19 يونيو 2026: اسكتلندا ضد المغرب - المجموعة C
23 يونيو 2026: إنجلترا ضد غانا - المجموعة L
26 يونيو 2026: النرويج ضد فرنسا - المجموعة الأولى
بعد مرحلة المجموعات، ستستضيف المدينة أيضًا مباراة الدور 32 في 29 يونيو ومباراة ربع النهائي في 9 يوليو.
