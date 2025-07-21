واقعة "السرقة" الأغرب وكرر نفس الخطأ مرتين .. فهد المفرج في "خانة اليك" أمام جمهور الهلال ليس من فراغ!

مواقف ورطت فهد المفرج أمام جمهور الهلال..

خبر واحد يغضب جمهور الهلال في التوقيت الحالي؟ .. الإجابة لا تحتاج لبحث طويل رغم عدة الملفات الشائكة على طاولة شركة النادي حاليًا، لكن يكفي الجمهور أن يقرأ خبر "استمرار فهد المفرج في منصبه كمدير تنفيذي للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل"، لتقوم ثورته!

هذا الرجل الذي حقق معه الزعيم عدة نجاحات قارية وعالمية، أصبح الآن مغضوبًا عليه من قبل الجماهير بعد الموسم الصفري الذي خرج به الفريق في 2024-2025، إذ ودع البطولة تلو الأخرى بعد التتويج بكأس السوبر السعودي في بدايته.

وما زاد من ذاك الغضب الفشل في ضم صفقات جديدة للهلال قبل كأس العالم للأندية 2025، رغم إنجاز الوصول لربع النهائي على حساب فريق بحجم مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الغضب الحالي على فهد المفرج وبالطبع معه فهد بن نافل؛ رئيس النادي "المؤسسة الربحية"، ليس وليد اليوم واللحظة، إنما هي سلسلة أزمات مر بها الفريق على مدار السنوات الأخيرة كعضوًا في مجلس الإدارة ومديرًا تنفيذيًا لكرة القدم، أدت لهذا الانفجار في وجهه.

دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز المواقف التي وضعت فهد المفرج "في خانة اليك" أمام جمهور الهلال..