فنربخشه وضع عينه على مانشستر سيتي .. إيدرسون يظهر كهدف مفاجئ لجوزيه مورينيو!

Getty ImagesGOALفنربخشه وضع عينه على مانشستر سيتي .. إيدرسون يظهر كهدف مفاجئ لجوزيه مورينيو!ايديرسون مورايسجوزيه مورينيوفنربخشهمانشستر سيتيالدوري التركي الممتازالدوري الإنجليزي الممتازانتقالاتجوزيه مورينيو يريد إعادة المجد لفنربخشة الموسم المقبل ويخطط لتجاوز غلطة سراي بضم إيدرسون من مانشستر سيتي.يتابع المقال أدناهيتابع المقال أدناهيتابع المقال أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلفنربخشة يراقب حارس السيتي إيدرسونمستقبل اللاعب البرازيلي غير مؤكد في استاد الاتحادمورينيو يريد تعزيز الفريقتابع GOAL على واتساب! 🟢📱