بيريز بدأ المفاوضات بالفعل.. ريال مدريد يلجأ للدوري الإنجليزي لإنهاء صداع ملف المدرب القادم

كان يطمح ألفارو أربيلوا في أن تطول فترته في ريال مدريد، بعدما جاء خلفًا لتشابي ألونسو، ولكن الخسارة الأخيرة من بنفيكا، جعلت كل أحلامه تتلاشى تمامًا.

أربيلوا الذي كان يعمل كمدرب للفريق الثاني "كاستيا" تولى المهمة بعد رحيل ألونسو، الذي فشل في غرس أفكاره مع المرينجي، كما فقد السيطرة على غرفة الملابس بشكل كامل.

البداية كانت بخسارة من ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وبعدها تعافى الفريق بانتصارات على ليفانتي وفياريال وموناكو، لتأتي خسارة بنفيكا حتى تعيد إلى الواجهة الحديث عن المدرب "الدائم" القادم لريال مدريد.

أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الذي يقود طفرة مبهرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي، يظهر كأحد الأسماء المرشحة للمجيء بعد الرحيل المتوقع لأربيلوا بنهاية الموسم "لو لم يتفاقم الوضع".