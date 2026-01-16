أفادت قناة "سكاي" أن ألفارو أربيلوا تم تعيينه مدربًا مؤقتًا للفريق الأول في العاصمة الإسبانية، وأن المدرب السابق لليفربول كلوب "قيد المناقشة حاليًا داخليًا" في البرنابيو، حيث توقف عن التدريب بعدما ترك منصبه مع الريدز بصيف 2024.

وهو الآن رئيس قسم كرة القدم العالمي في ريد بول، وقد صرح بشكل منتظم أنه لا يخطط للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي. قال كلوب لـ Servus TV On بعد أن علم بإقالة ألونسو وسُئل عما إذا كان هاتفه قد رن: "لقد رن بالفعل - ولكن ليس من مدريد. ولكن نعم، كان هناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين شعروا أنه يجب عليهم الاتصال بي مباشرة بشأن هذا الأمر.

"اتخاذ قرار كهذا في خضم الأحداث، بعد خسارة نهائي الكأس أمام برشلونة أمس، يقول الكثير. أعتقد أننا كنا نسمع شائعات منذ فترة. والآن - لا أعرف إن كان هذا هو المقصود بسؤالك - لكن هذا لا علاقة له بي على الإطلاق، ولم يثير أي شيء بالنسبة لي، وهو ما كان سيكون على الأرجح السؤال التالي.

"لقد فوجئت، هذا صحيح - فوجئت حقًا. ثم راسلني بعض الأشخاص، وأجبتهم بمختلف الرموز التعبيرية".