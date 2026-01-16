Jurgen Klopp Erling HaalandGetty/GOAL
هالاند وكلوب معًا في صيف 2026 .. ريال مدريد يُجهز "خطة إنقاذ" ستكلف أكثر من 500 مليون يورو!

فلورنتينو بيريز يخطط لدخول الصيف المقبل بكامل قوته

يقال إن ريال مدريد يريد الاستعانة بالثنائي يورجن كلوب وإرلينج هالاند، وذلك من أجل إنقاذ النادي من الكبوة التي يمر بها حاليًا.

ويأتي ذلك ضمن خطط طموحة لصيف 2026 في سانتياجو برنابيو، بعدما انفصل الفريق الملكي مؤخرًا عن مدربه تشابي ألونسو، لاستمرار معاناته في مواجهاته مع غريمه برشلونة في الكلاسيكو عقب السقوط في نهائي كأس السوبر الإسباني.

  • بيريز يريد المزيد من "الجالاكتيكوس" داخل الملعب وخارجه

    وفقًا لشبكة "سكاي" الألمانية فإن الرئيس فلورنتينو بيريز "يبحث عن منقذين ولديه أحلام كبيرة". لقد اعتاد رئيس ريال مدريد على الحصول على ما يريد على مر السنين، حيث أصبح نهجه في التعاقد مع اللاعبين "الجالاكتيكوس" للسيطرة على الكرة الإسبانية والعالمية.

    وهو الآن مستعد للتحرك من أجل ضم شخصيتين بارزتين من شأنهما أن يجعلا فريق "الميرينجي" أكثر قوة داخل الملعب وخارجه. وقد يستغرق الأمر بضعة أشهر فقط لوضع الأساس لذلك.

  • Jurgen Klopp Real MadridGetty/GOAL

    كلوب يكشف حقيقة المفاوضات بعد رحيل ألونسو

    أفادت قناة "سكاي" أن ألفارو أربيلوا تم تعيينه مدربًا مؤقتًا للفريق الأول في العاصمة الإسبانية، وأن المدرب السابق لليفربول كلوب "قيد المناقشة حاليًا داخليًا" في البرنابيو، حيث توقف عن التدريب بعدما ترك منصبه مع الريدز بصيف 2024.

    وهو الآن رئيس قسم كرة القدم العالمي في ريد بول، وقد صرح بشكل منتظم أنه لا يخطط للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي. قال كلوب لـ Servus TV On بعد أن علم بإقالة ألونسو وسُئل عما إذا كان هاتفه قد رن: "لقد رن بالفعل - ولكن ليس من مدريد. ولكن نعم، كان هناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين شعروا أنه يجب عليهم الاتصال بي مباشرة بشأن هذا الأمر.

    "اتخاذ قرار كهذا في خضم الأحداث، بعد خسارة نهائي الكأس أمام برشلونة أمس، يقول الكثير. أعتقد أننا كنا نسمع شائعات منذ فترة. والآن - لا أعرف إن كان هذا هو المقصود بسؤالك - لكن هذا لا علاقة له بي على الإطلاق، ولم يثير أي شيء بالنسبة لي، وهو ما كان سيكون على الأرجح السؤال التالي.

    "لقد فوجئت، هذا صحيح - فوجئت حقًا. ثم راسلني بعض الأشخاص، وأجبتهم بمختلف الرموز التعبيرية".

  • المرشحون لخلافة ألونسو في البرنابيو

    كما تم ربط المدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا وأسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان بشدة بالمنصب الشاغر في مدريد - على الرغم من أن الأخير يقال إن علاقتة مع بيريز متوترة بعد فوزه مرتين بدوري أبطال أوروبا كمدرب للفريق، ويُفترض أنه سيتولى مسؤولية تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026.

    على الرغم من أن كلوب ليس في وضع يسمح له بتولي زمام الأمور في مدريد حاليًا، إلا أنه يُزعم أن ريال مدريد "يمثل جاذبية قوية للمدرب البالغ من العمر 58 عامًا" وأنه "سوف ينظر بجدية في العرض" إذا تقدم ريال مدريد بعرض وتعهد بتلبية مطالبه في مشروع طويل الأجل.

  • Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty

    بيع فينيسيوس جونيور والتعاقد مع هالاند: خطة لريال مدريد ستكلف أكثر من 500 مليون يورو

    إلى جانب الجهود المبذولة لإقناع كلوب بالعودة إلى التدريب، يقال إن بيريز "يحلم" بانتزاع النجم النرويجي هالاند من نادي مانشستر سيتي في أقرب فرصة ممكنة، وقد يتم اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه "في وقت مبكر من هذا الصيف".

    ويقال إن ريال مدريد لا يزال على اتصال منتظم مع وكيلة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، رافايلا بيمنتا. كان ريال مدريد في سباق للحصول على توقيع هالاند عندما غادر بوروسيا دورتموند في عام 2022، لكنه اختار أن يحذو حذو والده ألف إنجي في تلك المرحلة بالتوجه إلى إنجلترا.

    يُقال إن هالاند "من أشد المعجبين بإسبانيا ويرى أن ريال مدريد هو هدفه النهائي في مسيرته". يريد أن يصبح أحد نجوم الفريق في مرحلة ما وسيترك الباب مفتوحًا أمام انتقال مستقبلي. لكن أي صفقة لن تكون رخيصة.

    يمتلك مانشستر سيتي المهاجم النرويجي الذي حطم الأرقام القياسية بعقد مذهل حتى صيف 2034. ذكرت قناة سكاي أنه سيكون من الضروري تجميع حزمة تبلغ قيمتها "أكثر من 500 مليون يورو (434 مليون جنيه إاترليني/581 مليون دولار)" من أجل هالاند، حيث يشمل ذلك قيمة شراء اللاعب وراتبه والمكافآت.

    مما يعني أن خطة إنقاذ ريال مدريد ستزيد عن هذا المبلغ، لأن التعاقد مع كلوب سيكون مكلفًا من ناحية الراتب، بالإضافة إلى المراكز الأخرى التي سيحتاج الألماني لتدعيمها مثل خط الوسط.

    قد يساعد بيع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في جمع الأموال، حيث لا يزال اللاعب الجنوب أمريكي يجذب اهتمام دوري روشن السعودي، ولكن يبقى أن نرى مدى "جدوى" خطط ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع كلوب وهالاند.

