أحمد فرهود

مدافع فلسطين يكشف كلمات الحكم الغريبة له بعد رفض طرد نجم المنتخب السعودي .. ويرد عليه: "أنا من ضهر راجل"

كواليس صادمة من مباراة السعودية وفلسطين..

أشعل محمد صالح، مدافع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي العربي؛ وذلك على خلفية مواجهة السعودية، أمس الخميس.

المنتخب الفلسطيني خسر (1-2) أمام نظيره السعودي، مساء يوم الخميس؛ وذلك في أعقاب الوصول إلى الشوطين الإضافيين، في المباراة.

وبهذه النتيجة.. يودع المنتخب الفلسطيني البطولة العربية، بعد مستوياتٍ أكثر من رائعة؛ بينما ينتظر السعوديون في دور نصف النهائي، الأردن المُتألق. 

    كلمات غريبة من الحكم أمين عمر إلى مدافع فلسطين

    النجم الفلسطيني محمد صالح الذي ينشط في صفوف نادي الريان القطري حاليًا، أعلن الحرب ضد الحكم المصري أمين عمر؛ وذلك بعد قيادته مباراة الفدائي ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس.

    صالح كشف عن كلمات عمر له؛ وذلك في أعقاب اللعبة التي تعرض فيها لتدخل عنيف من فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي.

    البريكان كان قد ارتقى إلى ارتفاع عالٍ، في الدقيقة 89 من عمر المواجهة ضد فلسطين؛ وذلك من أجل لعب كرة رأسية، بينما امتدت قدمه اليمنى لتصيب وجه صالح.

    ومن ناحيته.. الحكم المصري رفض إشهار الكارت الأحمر في وجه المهاجم السعودي؛ حيث رأى أنه لا توجد شبهة تعمد لإصابة منافسه، مع الاكتفاء بـ"الإنذار" فقط.

    وعن ذلك يقول محمد صالح: "بعد الضربة التي أخذتها في رأسي من البريكان، وأنا ساقط على الأرض؛ جاء أمين عمر لي وقال (قم واسترجل)".

    ووجّه المدافع الفلسطيني رسالة إلى عمر، بأنه - أي صالح - راجل من ضهر راجل؛ ساخرًا منه بالقول: "تحكيم آخر زمن".

  • واقعة قديمة بين محمد صالح والحكم أمين عمر

    ولم يكتفِ محمد صالح، مدافع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ونادي الريان القطري، بما ذكره في السطور الماضية؛ بخصوص الحكم المصري أمين عمر، الذي أدار المواجهة ضد السعودية.

    وذكر صالح الجميع، بواقعة حدثت بينه وعمر في عام 2022؛ عندما كان يلعب في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا مع نادي إيسترن كومباني.

    وقتها وفي إحدى المباريات، حصل إيسترن كومباني على "ركلة جزاء"؛ نفذها المدافع الفلسطيني بنفسه، مسجلًا منها هدف.

    ويقول صالح عن ذلك: "أمين عمر قال لي سدد الكرة مباشرة بدون تمويه؛ ما تعملش فيها مارادونا - في إشارة إلى الأسطورة الأرجنتينية الخالدة -".

    ولعب محمد صالح لمدة 4 سنوات في الدوري المصري، من 2019 إلى 2023؛ حيث مثّل أندية المصري وإيسترن كومباني والقناة والاتحاد.
  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP

    كيف تأهلت السعودية وفلسطين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، خاض ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" المجموعة الثانية، خلف المغرب "المتصدر".

    المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب.

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان وجزر القمر، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب، ليحتل "الوصافة".

    أما منتخب فلسطين الأول لكرة القدم؛ فقد احتل "صدارة" المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، متقدمًا على نظيره السوري.

    وانتصر المنتخب الفلسطيني على قطر (1-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يحقق ريمونتادا نارية أمام تونس، بتحويل تأخره (0-2) إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

    وبالجولة الأخيرة.. اكتفى المنتخب الفلسطيني بالتعادل السلبي (0-0) مع نظيره السوري؛ ليضمن الثنائي التأهُل معًا، إلى ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    مجموعات كأس العرب "فيفا 2025" في قطر.. والمتأهلون لربع النهائي

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

