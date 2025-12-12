مدافع فلسطين يكشف كلمات الحكم الغريبة له بعد رفض طرد نجم المنتخب السعودي .. ويرد عليه: "أنا من ضهر راجل"

النجم الفلسطيني محمد صالح الذي ينشط في صفوف نادي الريان القطري حاليًا، أعلن الحرب ضد الحكم المصري أمين عمر؛ وذلك بعد قيادته مباراة الفدائي ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس.

صالح كشف عن كلمات عمر له؛ وذلك في أعقاب اللعبة التي تعرض فيها لتدخل عنيف من فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي.

البريكان كان قد ارتقى إلى ارتفاع عالٍ، في الدقيقة 89 من عمر المواجهة ضد فلسطين؛ وذلك من أجل لعب كرة رأسية، بينما امتدت قدمه اليمنى لتصيب وجه صالح.

ومن ناحيته.. الحكم المصري رفض إشهار الكارت الأحمر في وجه المهاجم السعودي؛ حيث رأى أنه لا توجد شبهة تعمد لإصابة منافسه، مع الاكتفاء بـ"الإنذار" فقط.

وعن ذلك يقول محمد صالح: "بعد الضربة التي أخذتها في رأسي من البريكان، وأنا ساقط على الأرض؛ جاء أمين عمر لي وقال (قم واسترجل)".

ووجّه المدافع الفلسطيني رسالة إلى عمر، بأنه - أي صالح - راجل من ضهر راجل؛ ساخرًا منه بالقول: "تحكيم آخر زمن".