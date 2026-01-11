"فكرنا في كافة السناريوهات".. بايرن ميونخ يكشف عن مخاوفه بشأن لينارت كارل وموقف اللاعب

وأشار إيبرل إلى ذلك بشكل غير مباشر عندما سُئل عن مستقبل كارل على المدى الطويل، وقال: "العقود مصممة بحيث لا يضطر اللاعبون الشباب إلى القلق، سيبقى معنا لفترة طويلة جدًا إذا نضج معنا".

قد تساعد العلاقة الجيدة بين إيبرل ومستشار كارل، مايكل بالاك، في تجديد العقد مرة أخرى بشروط مالية أفضل، حيث قال عن تلك العلاقة "إنها علاقة ممتعة للغاية، وأعتقد أنها تساعد ليني أيضًا أن يكون لديه لاعب عالمي من هذا المستوى إلى جانبه. إنه يعرف تمامًا ما الذي يتعلق به الأمر. بصراحة، عندما بدأت عملي كمدير رياضي، كانت مسيرة مايكل بالاك، كما خطط لها هو ومستشاروه، نموذجًا مثاليًا بالنسبة لي".

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "بيلد"، يرغب مسؤولو نادي بايرن ميونخ في تمديد عقد لاعب خط الوسط الهجومي حتى عام 2031. ومن المقرر أن يتم إقناع كارل بالتوقيع على العقد من خلال زيادة كبيرة في راتبه.

يحصل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا حاليًا على راتب يتراوح بين مليون ومليوني يورو سنويًا. إذا وقع عقدًا مع بطل ألمانيا حتى عام 2031، فإن بايرن ميونخ سيقدم له راتبًا سنويًا يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين يورو، وفقًا للصحافة الألمانية.