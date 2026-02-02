فقد 3 من أصابعه وتعرض للضرب المبرح .. كواليس جديدة تُكشف عن منفذ واقعة "متفجرات" كريمونيسي وإنتر

المشاهد المرعبة حدثت بعد ثلاث دقائق و 12 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني في كريمونا. مع استئناف اللعب، أُطلقت مفرقعة نارية قوية من طرف إنتر، وانفجرت بعنف على بعد بضع بوصات من حارس مرمى كريمونيسي إميل أوديرو. اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الذي قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى إنتر، سقط على الأرض، وبدا عليه الذهول من جراء الانفجار.

بينما كان الطاقم الطبي يعالج الحارس المصدوم، كانت هناك مشاهد مروعة تتكشف في المدرجات. وفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، حاول الجاني، الذي تم تحديده على أنه "ذئب وحيد" وليس عضوًا في مجموعات أولتراس المنظمة، التعامل مع جهاز متفجر ثانٍ. انفجر المفرقعة النارية قبل الأوان في يده، مما أدى إلى فقدان اثنين أو ثلاثة أصابع.

ولم تنته الفوضى عند هذا الحدK تعرض الرجل المصاب للضرب على يد زملائه المشجعين في كورفا نورد قبل أن يتم نقله في النهاية لتلقي العلاج الطبي. وقد تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة ومن المتوقع أن يتم اعتقاله رسمياً بمجرد خروجه من المستشفى.