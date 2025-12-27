Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

"فعلت ما طلبه مني هالاند وأعرف قدراتي".. ريان شرقي يكشف عن سبب احتفاله بهدفه أمام نوتنجهام

شرقي قاد مانشستر سيتي لفوز هام على نوتينجهام فورست...

كشف ريان شرقي، نجم مانشستر سيتي، عن سبب احتفاله بهدفه في شباك نوتنجهام فورست، مؤكدًا أنه تسجيل الأهداف ليس أولويته الأولى مع فريقه.

 وقدم لاعب وسط مانشستر سيتي أداءً حاسماً بعدما سجل وصنع في المباراة التي فاز فيها فريقه على نوتنجهام فورست يوم السبت، بهدفين مقابل هدف، لتواصل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، الانتصارات وتحقق الفوز السابع على التوالي في كافة المسابقات.

    يوم مميز

    بعد أن حقق الفريق نتائج رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وحجز مكانه في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، سافر مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست، في مباراة صعبة.

    في شوط أول متكافئ لم يتمكن فيه أي من الفريقين من تسجيل هدف، ونجح رجال جوارديولا من كسر التعادل بعد الاستراحة عندما استقبل رايندرز تمريرة رائعة من شرقي، قبل أن يسدد الكرة في مرمى حارس أصحاب الأرض.

    ومع ذلك، تمكن فريق دايتش، الذي كان في حالة جيدة بعد فوزه في ثلاث من آخر ست مباريات في الدوري، من استعادة التعادل بعد ست دقائق فقط عندما سجل أوماري هاتشينسون أول هدف له منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي.

    في حاجة إلى بطل ليضيف سيتي فوزًا جديدًا إلى انتصاراته الأخيرة على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وبرينتفورد في كأس الرابطة، تقدم شركي مرة أخرى، وسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

    وفي ما تبين أنه الهدف الحاسم الذي فصل بين الفريقين عند صافرة النهاية، صعد سيتي مؤقتًا إلى صدارة جدول الدوري، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني بعد أن هزم منافسه على اللقب آرسنال برايتون 2-1 في وقت لاحق من اليوم.

  • شرقي واثق من قدراته

    انضم شرقي إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، قادمًا من نادي ليون الفريق، وأحدث تأثيرًا كبيرًا على فريق مانشستر سيتي الذي استعاد قوته بسرعة بعد هزيمتين متتاليتين أمام نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن في نهاية نوفمبر.

    بعد أدائه البطولي كهداف وصانع أهداف ضد نوتنجهام، رفع شرقي رصيده إلى خمسة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في ما أصبح سريعًا أحد أفضل المواسم التي قدمها لاعب لم يسبق له أن لعب في إنجلترا.

    وبعد أن أبدى ثقة كبيرة بنفسه بعد أن أبدع مرة أخرى مع مانشستر سيتي، كان النجم الفرنسي سعيدًا بإظهار مواهبه العديدة في الفوز على نوتنجهام، الذي كان أيضًا الفوز الرابع على التوالي لفريقه خارج أرضه.

    وقال شيركي لبرنامج "ماتش أوف ذا داي " على قناة بي بي سي بعد صافرة النهاية: "كنا نعلم أن المباراة في نوتنجهام ستكون صعبة للغاية لأن فورست فريق جيد جدًا. نحن فخورون للغاية بالفوز في هذه المباراة".

    وتابع: "أنا أعرف قدراتي. لقد مررت كرة جيدة إلى رايندرز الذي سجل هدفًا رائعًا. أنا فخور جدًا بالفريق لأن اليوم حققنا فوزًا كبيرًا. عندما تأتي إلى هنا، تعلم أن فريق نوتنجهام فورست فريق كبير يضم العديد من اللاعبين الجيدين. أنا فخور جدًا بتسجيل هدف لفريقي لأن الموسم طويل ونحتاج إلى كل النقاط".

    سر الاحتفال على طريقة هالاند

    بعد أن سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، احتفل شرقي بهذه المناسبة بتقليد أحد زملائه في فريق مانشستر سيتي في أحد أشهر احتفالاته أمام مدرجات المشجعين المتحمسين.

    جلس شرقي على عشب ملعب سيتي جراوند، ثم قام بأداء احتفال هالاند الشهير "لوتس" - وهو شيء، كما يقول، كان قد حُفر في ذهنه قبل الرحلة إلى فورست.

    وقال شرقي: "أريد دائمًا أن أسجل الأهداف، لكن هذا ليس دوري. هالاند موجود من أجل ذلك! أريد أن أقدم تمريرات جيدة لزملائي وأنا فخور جدًا بذلك".

    وفي مقابلة منفصلة مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، قال النجم الفرنسي: "تحدثت مع إرلينج خلال الأسبوع، فقال لي، عندما تسجل هدفًا، قم بهذا الاحتفال، ففعلت ذلك وأنا سعيد جدًا".

  • إشادة من جوارديولا

    بعد تذوق طعم الفوز في آخر مباراة له في عام 2025، سيتطلع سيتي الآن إلى بدء العام الجديد بأسلوب رائع عندما يسافر إلى سندرلاند المتألق، في مباراة صعبة يوم الخميس 1 يناير 2026.

    وبعد فوز فريقه على نوتنجهام، قال جوارديولا سعيدًا لموقع النادي الرسمي: "فصل الشتاء، نوتنجهام فورست خارج أرضنا، أعلم أن الذاكرة ضعيفة، لكن عندما فزنا بواحدة من ست بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، كان هذا النوع من المباريات يحدث كثيرًا. ثلاث نقاط، لكنها ثلاث نقاط مهمة، خاصةً بسبب جودة الخصم".

