"فعلت ما طلبه مني هالاند وأعرف قدراتي".. ريان شرقي يكشف عن سبب احتفاله بهدفه أمام نوتنجهام

بعد أن حقق الفريق نتائج رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وحجز مكانه في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، سافر مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست، في مباراة صعبة.

في شوط أول متكافئ لم يتمكن فيه أي من الفريقين من تسجيل هدف، ونجح رجال جوارديولا من كسر التعادل بعد الاستراحة عندما استقبل رايندرز تمريرة رائعة من شرقي، قبل أن يسدد الكرة في مرمى حارس أصحاب الأرض.

ومع ذلك، تمكن فريق دايتش، الذي كان في حالة جيدة بعد فوزه في ثلاث من آخر ست مباريات في الدوري، من استعادة التعادل بعد ست دقائق فقط عندما سجل أوماري هاتشينسون أول هدف له منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي.

في حاجة إلى بطل ليضيف سيتي فوزًا جديدًا إلى انتصاراته الأخيرة على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وبرينتفورد في كأس الرابطة، تقدم شركي مرة أخرى، وسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وفي ما تبين أنه الهدف الحاسم الذي فصل بين الفريقين عند صافرة النهاية، صعد سيتي مؤقتًا إلى صدارة جدول الدوري، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني بعد أن هزم منافسه على اللقب آرسنال برايتون 2-1 في وقت لاحق من اليوم.