علي رفعت

فضيحة جيرونا تكسر جدار الصمت.. اعترافات الخصوم وتواطؤ الصافرة يعلنان اغتيال النزاهة ضد برشلونة!

بلغ السيل الزبى.. باعترافات المنافس: التحكيم الإسباني تجاوز مرحلة الأخطاء إلى التحيز وتعمد الأذى لبرشلونة!

خسر فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2 مقابل 1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني ليفرط الفريق في صدارة الترتيب ويتجمد رصيده عند 58 نقطة. 

تقدم الضيوف أولاً بهدف باو كوبارسي في الدقيقة 59 قبل أن يعود أصحاب الأرض بهدفي توماس ليمار وفران بيلتران وسط عاصفة من الاحتجاجات على قرارات الحكم سيزار سوتو جرادو. 

وتسببت هذه النتيجة في تراجع النادي الكتالوني إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف ريال مدريد بعد أن شهدت الدقائق الأخيرة لقطة تحكيمية فجة أهدت الفوز لجيرونا باعتراف لاعبه نفسه عقب صافرة النهاية.

ملحوظة هامة: قبل أي شيء، الأسطر القادمة هي مجرد رأي شخصي مبني على بعض الحقائق التي سأعرضها عليكم، ولا تعبر عن رأي موقع جول بأي شكل من الأشكال.

  • صفعة إيتشيفيري وكيل التحكيم بمكيالين

    فجّر اللاعب الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري مفاجأة مدوية عقب اللقاء حين أقر أمام الكاميرات بصحة الخطأ الذي ارتكبه ضد المدافع جول كوندي قبل تسجيل هدف الحسم مباشرة. 

    وصرح إيتشيفيري بوضوح قائلاً: "لقد دهسته ولكن الأمر كان بدون قصد نتيجة السرعة"، وأكد اللاعب أنه كان سيتقبل قرار الحكم لو أطلق صافرته وألغى الهدف لوجود المخالفة. 

    هذا الاعتراف الصريح ومعه خروج أخبار عن إن لجنة الحكام ترى غرفة تقنية الفيديو أخطأت بعدم استدعاء سوتو جرادو يضع النظام التحكيمي في إسبانيا أمام فضيحة مدوية خاصة عند مقارنة هذه اللقطة بواقعة مماثلة تمامًا حدثت في الموسم الماضي أمام رايو فاييكانو حيث تم وقتها إلغاء هدف صحيح لبرشلونة بسبب دهس مماثل من كوندي نفسه مع الحكم ذاته مما يثبت وجود ازدواجية صارخة في المعايير هدفها الوحيد هو عرقلة مسيرة الفريق الكتالوني.

  • سوتو جرادو وحماية النجوم بليّ عنق الحقيقة

    تتجلى صورة الانحياز بوضوح عند النظر إلى كيفية تعامل الحكم سوتو جرادو مع مواقف مشابهة لأندية أخرى وتحديدًا في مواجهات ريال مدريد، فهو الرجل نفسه الذي احتسب هدف بيلينجهام في الدور الأول أمام برشلونة رغم وجود اعاقة واضحة من هاوسن على كوبارسي.

    وفي واقعة شهيرة أخرى خلال مباراة ريال مدريد وألافيش تدخل الحكم لإنقاذ المهاجم كيليان مبابي من عقوبة قاسية بعد تدخل متهور حيث أشهر في البداية بطاقة صفراء فقط. 

    ورغم تدخل تقنية الفيديو التي أجبرته على تحويل القرار إلى طرد مباشر إلا أن جرادو سعى لتخفيف وطأة القرار في تقريره الرسمي، وكتب الحكم في تقريره عبارة مبابي ذهب للعب الكرة في محاولة مكشوفة لتبرير التدخل وتقليل مدة الإيقاف المتوقعة للاعب، لن أتحدث كثيرًا عن الطرد، إليكم مقطع له واحكموا بأنفسكم!

    هذه المرونة في التبرير للخصوم تقابلها قسوة مفرطة وتجاهل تام لحقوق لاعبي برشلونة حتى في وجود اعترافات صريحة بالخطأ من المنافسين.

    التكنولوجيا في خدمة التضليل الممنهج

    لم يعد الأمر يقتصر على الصافرة البشرية بل امتد ليشمل فسادًا تقنيًا موثقًا بلغة الأرقام الصماء. 

    فقد كشف تقرير "أرشيفيو فار" أن برشلونة هو الضحية الأولى لتقنية الفيديو هذا الموسم بواقع 10 قرارات خاطئة ومؤثرة تسببت في ضياع نقاط غالية. 

    وما يثير الريبة هو أن 3 من هذه الأخطاء كانت من نصيب نظام التسلل شبه الآلي وهو ما يمثل 50 بالمئة من إجمالي الأخطاء التقنية المسجلة في الليجا بالكامل.

    إن تعطل التكنولوجيا المتقدمة وتوجيه أخطائها بشكل حصري ضد برشلونة في نصف الحالات المسجلة بالدوري لا يمكن إدراجه تحت بند الصدفة بل هو دليل دامغ على أن المنظومة التقنية باتت أداة لتوجيه نتائج المباريات بعيدًا عن العدالة التي وجدت من أجلها.

    أرقام تفضح مخطط استهداف البلاوجرانا

    تؤكد الإحصائيات التاريخية أن تعيين سوتو جرادو لمباريات برشلونة هو قرار يستهدف إضعاف الفريق خاصة في المواجهات التي تُلعب خارج الديار. 

    فقد أدار هذا الحكم 17 مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني كانت 15 مباراة منها بعيدة عن ملعب الفريق الكتالوني. 

    وخلال هذه الرحلات الشاقة تحت صافرة جرادو خسر برشلونة 7 مباريات ولم يذق طعم الانتصار إلا في 5 لقاءات فقط بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل. 

    إن اختيار حكم بعينه لإدارة مباريات حاسمة خارج الأرض وبنسبة تصل إلى 88 بالمئة من المواجهات التي قادها لبرشلونة مع هذا السجل السلبي المخيف يعكس رغبة واضحة في وضع الفريق تحت ضغط تحكيمي دائم ومستمر لضمان تعثره في أصعب الظروف لخدمة ربما ريال مدريد في الصدارة.

    بيت القصيد

    إن صمت الإدارة الكتالونية تجاه ما يحدث لم يعد مقبولاً بعد أن وصلت الجرأة بالحكام إلى حد تجاهل أخطاء يقر بها الخصوم أنفسهم أمام شاشات التلفزيون، نعم خرج برشلونة ببيان وشكوى، لكنها ليست كافية.

    إن برشلونة لا يواجه 11 لاعبًا فوق الميدان بل يواجه منظومة تحكيمية متكاملة تتلاعب بالتقارير وتطوع التكنولوجيا لخدمة أطراف بعينها. 

    وإذا لم يتم وضع حد لهذا العبث الفج بسجل سوتو جرادو وأمثاله فإن كرة القدم في إسبانيا ستتحول إلى مسرحية هزلية مكشوفة النتائج حيث يُعاقب برشلونة على محاولاته للنجاة في أسوأ الظروف المادية ويُكافأ الخصوم أصحاب الصفقات المليارية على أخطائهم تحت رعاية صافرة تفتقر لأدنى مقومات النزاهة والحياد.

