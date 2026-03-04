Goal.com
"فريق واحد فقط حاول لعب كرة القدم" - مدرب برايتون يوجه انتقادًا آخر إلى أرسنال وميكيل أرتيتا بشكوى جديدة بشأن إضاعة الوقت، بينما يحقق الغانرز فوزًا صعبًا

تصاعدت التوترات بين برايتون وأرسنال بعد أن حقق الغانرز فوزًا صعبًا في ملعب أميكس لتعزيز حظوظهم في الفوز باللقب مساء الأربعاء. شن فابيان هورزيلر، مدرب سيغالز، هجومًا لاذعًا على فريق ميكيل أرتيتا، متهمًا إياه بالتلاعب بالقواعد واستخدام تكتيكات إضاعة الوقت بشكل مفرط في مباراة قال فيها إن الفريق المضيف كان الوحيد الذي حاول لعب كرة القدم بصدق.

  • فوز صعب وسط توترات متصاعدة

    تمكن أرسنال من الحفاظ على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب خارج أرضه بفضل هدف بوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة. وبهذا الفوز، يوسع أرسنال صدارته للترتيب إلى سبع نقاط بعد تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع نوتنغهام فورست، بينما يظل برايتون في المركز الثالث عشر.

    على الرغم من خسارة ويليام ساليبا بسبب إصابة في الكاحل، أظهر الزوار صمودًا دفاعيًا هائلاً لتجاوز العاصفة العاتية. تسلط إحصائيات المباراة الضوء على هيمنة برايتون، حيث سيطر أصحاب الأرض على معظم الكرة وسجلوا 11 تسديدة مقابل 7 تسديدات لأرسنال.

  • FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    هورزيلر ينتقد أسلوب لعب أرسنال

    لم يخف مدرب برايتون هورزيلر إحباطه عندما خاطب وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، حيث بدا منزعجًا بشكل واضح من طبيعة المباراة المتقطعة. وأشار إلى أن الزوار وصلوا إلى الساحل الجنوبي دون نية تسلية الجماهير، وفضلوا بدلاً من ذلك إفساد إيقاع المباراة لحماية تقدمهم الضئيل.

    وأبرز هورزيلر هيمنة فريقه من الناحية الإحصائية، وقدم تقييمًا حادًا للمباراة. وقال: "لم يكن هناك سوى فريق واحد حاول لعب كرة القدم اليوم". وانتقد أسلوب الفريق المنافس، مضيفًا: "أعتقد أن الإحصائيات لا تكذب أبدًا. لم نتلق سوى تسديدة واحدة على المرمى. لم نكن فعالين. كان يجب أن نخلق المزيد من الفرص في الثلث الأخير من الملعب".

  • إعادة إثارة الجدل حول إضاعة الوقت

    هذا الانفجار بعد المباراة هو استمرار لمخاوف هورزيلر قبل المباراة، حيث طالب بتغيير القواعد لمكافحة ما يعتبره أساليب غير مشروعة من جانب أرسنال. شعر مدرب برايتون أن تحذيراته السابقة كانت مبررة عندما شاهد لاعبي أرسنال يستغلون كل ثانية متاحة بعد استئناف اللعب لتعطيل زخم فريقه ومنعه من شن هجمات.

    وقد استهدف بشكل خاص تكرار التدخلات الطبية التي أبطأت المباراة إلى حد كبير خلال الدقائق الأخيرة. غضب هورزيلر بعد مباراة الأربعاء قائلاً: "إذا فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز، فلن يسأل أحد كيف فازوا به. في النهاية، الأمر يتعلق بالقواعد. إذا سمح الحكم بكل شيء، فإنهم في هذه اللحظة يطبقون قواعدهم الخاصة. أطرح سؤالاً واحداً. هل شاهدتم مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسقط فيها حارس المرمى ثلاث مرات؟"

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    أرتاتا يتبنى النهج البراغماتي

    بالنسبة لميكيل أرتيتا، كان الحصول على النقاط الثلاث أهم بكثير من أي اعتبارات جمالية أو انتقادات خارجية بشأن أداء فريقه. مواجهة بيئة معادية بدون لاعبين أساسيين تطلبت عقلية قوية، وكان دخول كاي هافرتز في الشوط الثاني حاسماً في مساعدة أرسنال على استعادة السيطرة على أجزاء مهمة من الملعب أمام فريق برايتون المهيمن.

    يدرك المدرب الإسباني أن خوض مباريات صعبة خارج أرضه في المرحلة الأخيرة من سباق اللقب يتطلب قدرة فائقة على التحمل وحضناً قاسياً. في حين أن الحرب الكلامية مع برايتون تزيد من الضجيج المحيط، يظل أرتاتا مركزاً تماماً على الصلابة الدفاعية وتحقيق النتائج اللازمة لجلب كأس الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب الإمارات.

