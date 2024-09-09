فرنسا "مع وبدون كيليان مبابي" أمام بلجيكا .. التحرر من ديكتاتورية النجم الأول وعشوائية هجومية معتادة

فرنسا تنتفض بفوز مقنع على بلجيكا..

حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، فوزًا مقنعًا على نظيره البلجيكي (2-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. عوض الفرنسيون سقوطهم المدوي في الجولة الأولى أمام إيطاليا، بهدف مقابل ثلاثة؛ ليحتلوا المركز الثاني في مجموعتهم بـ3 نقاط، بالتساوي مع بلجيكا.

ثنائية فرنسا جاءت في غياب النجم الأول كيليان مبابي، الذي بدأ المواجهة أمام الفريق البلجيكي من "دكة البدلاء"، قبل أن يدخل إلى أرضية الملعب، في الدقيقة 67.

وظهر منتخب الديوك بشكل جيد طوال الـ67 دقيقة، التي تواجد فيها مبابي على "دكة البدلاء"؛ خاصة أن الأخير والذي انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال صيف العام الحالي، يُعاني من تراجع ملحوظ في مستواه، في الفترة الأخيرة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد أداء فرنسا مع وبدون كيليان مبابي، خلال مباراة واحدة فقط أمام المنتخب البلجيكي، مساء اليوم الإثنين..