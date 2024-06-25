فرنسا وبولندا | نهاية الجيل الذهبي؟.. الشيخوخة تضرب ديوك ديشان في مقتل!

أهدر صدارة المجموعة!

فشل منتخب فرنسا في التأهل لثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) على رأس المجموعة الرابعة، واكتفى باحتلال المركز الثاني، بعدما تعادل مع منتخب بولندا (1-1) ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

رغم تأكد خروجه من البطولة بعد الجولة الثانية، إلا أن المنتخب البولندي قدم أداء مميزًا، استحق عليه الخروج بنقطة شرفية من اليورو.

وتقدم المنتخب الفرنسي بركلة جزاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 56، قبل أن يرد عليه روبرت ليفاندوفسكي بالطريقة ذاتها في الدقيقة (79).

وتمكن منتخب النمسا، الذي فاز على هولندا (3-2)، من تحقيق المفاجأة والتأهل على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تأهل "الطواحين" ضمن أفضل ثوالث.