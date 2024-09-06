فرنسا ضد إيطاليا | خطأ دي لورينزو صنع مباراة ممتعة .. وحان الوقت يا ديشان لتسلم الراية إلى زيدان!

إيطاليا تقلب الطاولة على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية..

بأداء ممتع، لم يهتز بأسرع أهداف البطولة عبر تاريخها، حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على فرنسا بنتيجة (3-1)، من معقل بارك دي فرانس، في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليصبح مستقبل المدير الفني ديدييه ديشان على المحك.

هذه ليست إيطاليا التي شاهدناها تودع اليورو بحسرة، بعد ثنائية سويسرا، فالمدرب سباليتي أثبت أنه يستحق الفرصة، بعدما قدم الآتزوري شراسة هجومية وتماسكًا دفاعيًا، لتعيش الجماهير الإيطالية ليلة رائعة، بمشاهدة منتخب بلاده يقدم كرة ممتعة أمام رفاق كيليان مبابي.

وتقدم برادلي باركولا بهدف أول في الثانية 12.6، ليتقدم لفرنسا بأسرع هدف في تاريخها، قبل أن يرد المنتخب الإيطالي، بثلاثية حملت توقيع دي ماركو وفراتيسي وراسبادوري في الدقائق 30 و50 و74 من عمر المباراة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة فرنسا وإيطاليا، في دوري الأمم الأوروبية 2024..