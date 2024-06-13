"فرقة العجوز المتألق والنجوم غير المنفجرة" .. كتيبة برتغالية مرعبة تبحث عن تكريم كريستيانو رونالدو في رقصته الأخيرة

كريستيانو رونالدو ينتظر "هديته الأخيرة" قبل الاعتزال..

تاريخ البرتغال مع عالم كرة القدم، يُمكن تلخيصه في "بطولتين فقط"؛ لكن.. هذه الدولة التي تأسست عام 1143م، والتي تبلغ مساحتها 92.212 كم، أخرجت لنا العديد من الأساطير والنجوم الكبار، الذين كتبوا الأمجاد ورسموا أجمل اللوحات، داخل المستطيل الأخضر.

أبرز هؤلاء الأساطير والنجوم الكبار، الذين قدمتهم البرتغال لعالم كرة القدم؛ هم أوزيبيو، لويس فيجو، روي كوستا، ديكو، ريكاردو كواريزما، بيبي، فيرناندو كوتو، باوليتا ونونو جوميش.

وبالرغم من ذلك.. يبقى الأسطورة كريستيانو رونالدو، هو "الرقم 1" في تاريخ كرة القدم البرتغالية؛ وذلك بأرقامه وإنجازاته وبطولاته، التي لا تعد ولا تحصى، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

حتى أن البطولتين الوحيدتين في تاريخ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كانتا في عهد الأسطورة رونالدو؛ وهما كأس أمم أوروبا "يورو 2016"، ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وبعد فشله المتواصل في كأس العالم؛ يرغب كريستيانو البالغ من العمر 39 سنة، أن يختم مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، بلقب ثاني في "اليورو"، وذلك عندما يشارك في "نسخة 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويملك المنتخب البرتغالي الحالي، كتيبة كبيرة من النجوم العالميين والمواهب الشابة، القادرين على منح كريستيانو رونالدو، "التكريم الأخير" في مسيرته الدولية؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "GOAL"، في السطور التالية..