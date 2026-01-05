"يمكنه الذهاب وبدء عرض تيد توك".. ردود فعل جارناتشو وفرديناند وجماهير مانشستر يونايتد على إقالة أموريم!

تكشف الكواليس، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن إقالة روبن أموريم لم تكن وليدة اللحظة أو مجرد رد فعل على تصريحاته النارية بعد التعادل مع ليدز، بل اتخذت إدارة مانشستر يونايتد القرار يوم الجمعة، أي قبل المباراة بيومين.

القشة التي قصمت ظهر البعير كانت اجتماعاً متوتراً مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، حيث طُلب من أموريم اعتماد أسلوب هجومي أكثر مرونة واستغلال الصفقات الصيفية البالغة 250 مليون جنيه إسترليني، لكن المدرب البرتغالي تمسك بنظامه المفضل (ثلاثة مدافعين) ورد بغضب.

رأت الإدارة، بدعم كامل من السير جيم راتكليف، أن الفريق لم يحقق التطور المطلوب رغم الإنفاق الضخم، وأن أموريم فشل في ترجمة الدعم المالي إلى نتائج ملموسة، مما جعل رحيله ضرورياً لإنقاذ الموسم ومحاولة التأهل الأوروبي، ليتم تعيين دارين فليتشر كمدرب مؤقت.