بعدما قال "مستحيل" من قبل .. فرانك كيسييه يظهر بقميص كريستيانو رونالدو: "مشاعري قوية"

واقعة قميص رونالدو أثارت الكثير من الجدل..

للنجم فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي، قصة مثيرة مع "قميص" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر؛ بدأت منذ فترة ومستمرة حتى الآن.

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القصة بدأت بعد خسارة الأهلي (2-3) أمام النصر، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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بعد هذه المباراة.. خرجت تقارير تفيد بتوجه كيسييه وعدد من نجوم الفريق الأهلاوي، إلى غرفة ملابس نادي النصر؛ للحصول على "قميص" رونالدو.