من يستطيع الفوز بالكرة الذهبية من صفوف ريال مدريد؟!

بدأ موسم التكهنات حول جائزة الكرة الذهبية، ويبدو أن كيليان مبابي، وليس فينيسيوس جونيور، هو المرشح الأبرز من ريال مدريد للفوز بها في الوقت الراهن.

اللاعب الفرنسي وجد مكانه بالفعل في ملعب البرنابيو، ويبدو أنه الأجهز حاليًا للمنافسة على الكرة الذهبية أمام أسماء لامعة مثل محمد صلاح ورافينيا.

الكرة الذهبية مُضرة بكرة القدم. لا يوجد مبرر منطقي لتكريس هذه الأهمية لتكريم فردي في رياضة جماعية. كان الأمل معقودًا على أن الجدل حولها سيخفت حدته بعد انتهاء حقبة المنافسة الشرسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو التي غذت شعبيتها المبالغ فيها، ولكن يبدو أن هذا الأمل لم يتحقق.

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احتفالية العام الماضي كانت بالفعل الأكثر عبثية وإثارة للحيرة حتى الآن، حيث قاطعها ريال مدريد بشكل كامل بعد علمه بأن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور قد تم تجاوزه في الترتيب، ليحل رودري في المركز الأول. لاعب خط وسط مانشستر سيتي وإسبانيا كان فائزًا مستحقًا بكل تأكيد، ولكن إدارة ريال مدريد وفينيسيوس نفسه لم يتمكنوا من تقبل فكرة تتويج رودري كأفضل لاعب في العالم، مما جعل تذمرهم وشكواهم المتكررة حول عدم الاحترام يبدو في منتهى العبث.

كان هذا الاحتجاج مفاجئًا من لاعب حاز على إعجاب واسع النطاق لجهوده في مكافحة العنصرية في إسبانيا، ولكنه كان أيضًا انعكاسًا متوقعًا للغطرسة المتأصلة في النادي الأكثر تفاخرًا في عالم كرة القدم.