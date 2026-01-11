Getty/Goal
عين على الحكم | طرد فانولي وهدف نكونكو القاتل يشعلان موقعة فيورنتينا وميلان
ميلان يخطف نقطة من فيورنتينا
اقتنص ميلان تعادلاً درامياً وقاتلاً أمام مضيفه فيورنتينا بنتيجة (1-1) على ملعب "أرتيميو فرانكي"، لينجو من فخ الهزيمة في اللحظات الأخيرة.
وبينما كان "الفيولا" في طريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة بفضل هدف بيترو كوموزو في الدقيقة 66، ظهر البديل كريستوفر نكونكو في الدقيقة 90 ليخطف هدف التعادل وينقذ "الروسونيري".
بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة، منفرداً بالمركز الثاني ومفكاً شراكته مع روما (39 نقطة)، ليقلص الفارق مع المتصدر إنتر (42 نقطة) إلى نقطتين فقط.
في المقابل، خرج فيورنتينا بحسرة ضياع الانتصار في الوقت القاتل، مكتفياً بنقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر، ليظل في مثلث الهبوط.
مطالبات بركلة جزاء
في الدقيقة 26، شهدت المباراة أولى حالاتها الجدلية باحتجاجات قوية من جانب فيورنتينا، بطلها فابيانو باريزي الذي سقط داخل منطقة جزاء ميلان عقب تنفيذ ركلة ركنية وحدوث احتكاك مباشر مع المدافع بيرفيس إستوبينان.
ورغم احتمالية وجود تلامس هامشي من ظهير ميلان على قدم لاعب الفيولا، إلا أن التدخل بدا خفيفاً جداً وغير كافٍ لاحتساب ركلة جزاء، وذلك رغم بقاء فابيانو باريزي ساقطاً على أرضية الملعب متألماً لعدة ثوانٍ في محاولة للتأثير على قرار الحكم.
وبعد دقائق قليلة من الواقعة الأولى، عاد المدافع إستوبينان للمخاطرة داخل منطقة جزاء فريقه، حيث أخطأ في قراءة مسار كرة طائشة لتلامس يده بشكل عرضي.
ورغم حدوث التلامس من جانب لاعب برايتون السابق، إلا أنه بدا بوضوح غير متعمد وأن حركة يد إستوبينان كانت في وضع طبيعي، مما جعل قرار الحكم باستمرار اللعب قراراً سليماً، وسط احتجاجات خفيفة فقط من لاعبي فيورنتينا والجماهير.
طرد مدرب فيورنتينا
شهد ملعب "أرتيميو فرانكي" لحظات من التوتر الشديد قبيل نهاية الشوط الأول، حيث انفجر مدرب فيورنتينا باولو فانولي غضباً محتجاً بشدة على تدخل من اللاعب شير ندور ضد أليكسيس ساليميكرز (وهو خطأ بدا صحيحاً ومستحقاً). ونتيجة لحدة الاعتراضات، أشهر الحكم دافيدي ماسا البطاقة الصفراء أولاً في وجه باولو فانولي، قبل أن يتبعها بالبطاقة الحمراء مباشرة، ليضطر مدرب الفيولا لمغادرة مقاعد البدلاء وهو في حالة غضب عارم.
هدف نكونكو
الحدث الأبرز في المباراة جاء في الأنفاس الأخيرة، عندما نجح البديل كريستوفر نكونكو (الذي دخل عوضاً عن المصاب بافلوفيتش) في تسجيل هدف التعادل (1-1) بتسديدة مباغتة من مسافة قريبة هزت شباك الحارس ديفيد دي خيا.
ورغم احتجاجات فيورنتينا المطالبة باحتساب خطأ في بداية الهجمة ارتكبه أليكسيس ساليميكرز ضد نيكولو فاجيولي، إلا أن القرار كان صحة الهدف؛ حيث تبين أن نيكولو فاجيولي فقد توازنه وتعثر ذاتياً دون تدخل، مما سمح بانتقال الكرة إلى يوسف فوفانا ومنه إلى كريستوفر نكونكو، الذي كان وضعه سليماً تماماً (غير متسلل) لحظة التمرير بفضل تغطية المدافع بيترو كوموزو.