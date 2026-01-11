عين على الحكم | طرد فانولي وهدف نكونكو القاتل يشعلان موقعة فيورنتينا وميلان

في الدقيقة 26، شهدت المباراة أولى حالاتها الجدلية باحتجاجات قوية من جانب فيورنتينا، بطلها فابيانو باريزي الذي سقط داخل منطقة جزاء ميلان عقب تنفيذ ركلة ركنية وحدوث احتكاك مباشر مع المدافع بيرفيس إستوبينان.

ورغم احتمالية وجود تلامس هامشي من ظهير ميلان على قدم لاعب الفيولا، إلا أن التدخل بدا خفيفاً جداً وغير كافٍ لاحتساب ركلة جزاء، وذلك رغم بقاء فابيانو باريزي ساقطاً على أرضية الملعب متألماً لعدة ثوانٍ في محاولة للتأثير على قرار الحكم.

وبعد دقائق قليلة من الواقعة الأولى، عاد المدافع إستوبينان للمخاطرة داخل منطقة جزاء فريقه، حيث أخطأ في قراءة مسار كرة طائشة لتلامس يده بشكل عرضي.

ورغم حدوث التلامس من جانب لاعب برايتون السابق، إلا أنه بدا بوضوح غير متعمد وأن حركة يد إستوبينان كانت في وضع طبيعي، مما جعل قرار الحكم باستمرار اللعب قراراً سليماً، وسط احتجاجات خفيفة فقط من لاعبي فيورنتينا والجماهير.