فابريجاس يفتح النار على موراتا ويهاجم لاعب برشلونة السابق: المسؤولية على الحكم!

عقب التعادل السلبي المخيب 0-0 أمام كالياري، أدلى سيسك فابريجاس، المدير الفني لنادي كومو الإيطالي، بتصريحات قوية ومباشرة لم يتردد فيها في توجيه انتقادات ضمنية إلى الأداء الهجومي لفريقه، مركزًا الضوء بشكل خاص على قائده ونجمه ألفارو موراتا. هذا التعادل، وهو الثاني تواليًا لكومو بنفس النتيجة بعد لقاء نابولي، وضع المدرب الإسباني في موقف يتطلب منه الوضوح في تقييم أداء اللاعبين والفريق ككل.

أكد المدرب الإسباني الشاب أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الجاهزية والحضور في مناطق الخطورة، مشيرًا بوضوح إلى أن بعض السلوكيات في الملعب يجب أن تكون من اختصاص طاقم التحكيم وليس هو كمدرب ليعلق عليها.

هذا التعادل رفع رصيد كومو إلى 18 نقطة في جدول الترتيب، مواصلًا سلسلة نتائجه المميزة التي بلغت 9 مباريات دون هزيمة في كل من الدوري والكأس.