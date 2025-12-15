شهدت الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا في جنوب إفريقيا عقب التصريحات المثيرة من البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الوطني، ضد المدافع الشاب مبكيزيلي مبوكازي، والتي أدت لاتهامه بالعنصرية مما دفع بالاتحاد المحلي لإصدار بيان توضيح وبالمدرب للتراجع خطوة للخلف. فما القصة؟
"سأحوله من شاب أسود إلى أبيض!" .. فضيحة عنصرية تضرب مدرب جنوب إفريقيا قبل انطلاق كأس الأمم
بداية القصة؟
انفجر هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، غضبًا في مؤتمر صحفي صاخب الأسبوع الماضي حين سُئل عن وضع مبوكازي، إذ أبدى غضبه واستياءه من تأخر انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب بحجة أن الطائرة فاتته! وقد خرجت منه كلمات وُصفت بالعنصرية من جانب البعض في البلاد التي عانت طويلًا من التمييز العنصري.
بروس قال للصحفيين عن مدافع أورلاندو بايريتس الذي سيبدأ رحلة جديدة في الدوري الأمريكي بعد كأس أمم إفريقيا "مبوكازي وصل للتو أو سيصل خلال 15 دقيقة. لم أرغب في التحدث عن هذا الموضوع، لكنكم طرحتم السؤال ولديكم الحق في معرفة أنني لست راضياً عنه. لقد أبلغنا أنه فاتته رحلته يوم أمس في ديربان، وكان مدرب أورلاندو بايرتس هو من أخبرني بذلك. وكان غاضباً للغاية لأنه فاتته الرحلة، ووفق كلماته، 'هذا سلوك غير مهني'."
وأضاف بروس "وأعتقد أنني تحدثت سابقاً عن السلوك غير المهني لبعض اللاعبين الجنوب إفريقيين، وهذا مثال آخر على ذلك. ثم أرسل لي نادي بايرتس رسالة بها هراء – هراء حقاً – حول سبب تفويته للرحلة، ولن أخبركم بما قالوه، وهذا أسوأ شيء أن يحمي النادي اللاعب على سلوكه غير المهني."
وتابع "هذه هي جنوب إفريقيا، وهذا سيء جداً – سيء للغاية. عندما تكون شاباً يبلغ 19 عاماً وتتلقى استدعاءً للمنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ولعب كأس العالم العام المقبل، ويمنحك المدرب بضعة أيام إضافية راحة، لو كنت شخصاً ذا عقلية سليمة، فلن تحتاج حتى لتلك الأيام الإضافية وستكون هنا يوم الاثنين مع باقي اللاعبين."
وأكمل "سأتحدث معه بعد التدريب، وأؤكد لكم أنه شاب أسود، وسأجعله يغادر غرفتي وهو شاب أبيض، لأنني لا أستطيع قبول هذا. لكنني أعلم السبب، أعلم السبب. فجأة أصبح مبوكي نجماً – يظن نفسه نجماً! هذا هو سلوك النجوم، 'سأقرر متى أجيء'. سأوضّح له ذلك، أنا غاضب جداً، غاضب للغاية من سلوكه."
المدرب لم يتوقف هنا، بل سخر من انتقال اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي ودور وكيلة أعماله في الأمر، بقوله "أعتقد أنها ليست خطوة جيدة. ماذا سيفعل هناك في شيكاغو؟ ليس حتى فريقاً من فرق الكأس هناك. وفق معلوماتي، سيشارك في الفريق الثاني – إذا كان هذا صحيحاً، سأستوضح منه عند لقائنا. هذا أسوأ."
وتابع "وكيلة اللاعب، امرأة تعتقد أنها تعرف كرة القدم، تقوم بما يفعله كثير من الوكلاء وتفكر في 'كم يمكنني الحصول؟'. لو كانت ذكية قليلاً، فهي تعلم أن هناك كأس الأمم الإفريقية وبعده كأس العالم، وهناك فرق أفضل لمسيرته المهنية بدلاً من الذهاب إلى شيكاغو. ماذا سيفعل هناك بمفرده في مدينة كبيرة كهذه؟ لذلك لا أعتقد أنها خطوة جيدة."
اتهامات بالعنصرية!
وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب إفريقي، جايتون ماكنزي، كان قد أعلن بعد تلك التصريحات أنه ينتظر رد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم (SAFA) والمدرب هوجو بروس.
وقد ردت جهات عامة وسياسية مثل حزب الحركة الديمقراطية المتحدة (UDM) ووصفت التصريحات بأنها "مشفرة عنصرياً، مهينة، ومقللة من شأن الجنس"، معتبرة أنها لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات عابرة.
ورد الوزير ماكنزي قائلاً "أنا في انتظار رد اتحاد كرة القدم والمدرب هوجو بروس قبل أن أعلق. تصريحات المدرب تحتاج إلى توضيح لأنها مفتوحة لأي تفسير حالياً. هناك شكوى رسمية لدى مفوضية حقوق الإنسان ضد المدرب الوطني، والإعلام يطالبني بالتعليق كوزير، لكن أفضل الحصول على توضيح أولاً".
بيان اتحاد كرة القدم
اتحاد كرة القدم الجنوب إفريقي لم يتأخر في الرد وتوضيح ما حدث، وقد تبنى موقف الدفاع عن المدرب المخضرم والتأكيد على أن الأمر لا يتخطى كونه سوء فهم لكلماته بسبب اللغة.
وجاء في البيان "بعد تأهله لكأس العالم 2026 قبل نحو شهرين، عاد منتخب بافانا بافانا إلى المعسكر للتحضير لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر".
"اتخذ الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم إجراءات لمعالجة المفاهيم الخاطئة المتزايدة في وسائل الإعلام التي تشير إلى أن مدرب منتخب بافانا بافانا هوجو بروس عنصري ومتحيز جنسيًا".
"ظهرت هذه الادعاءات بعد أن انتقد بروس السلوك المهني لأحد لاعبي المنتخب الوطني وأعرب عن إحباطه مما اعتبره ضغطًا سابقًا لأوانه من وكيل اللاعب من أجل انتقاله إلى الخارج. وقد أُسيء فهم تصريحاته، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا قبل استعدادات الفريق لكأس الأمم الإفريقية".
"يؤكد الاتحاد أن تعليقات بروس القوية، التي كانت تهدف فقط إلى مسائل كروية، أسيء تفسيرها ثم تضخمت لتصبح اتهامات شخصية لا أساس لها من الصحة. من المذهل أن يتم وصف المدرب بهذه الطريقة تجاه لاعب دعمه باستمرار منذ اختياره لأول مرة قبل بضعة أشهر".
وأضاف البيان حول التصريحات بشأن وكيلة أعمال اللاعب "أوضحت الرابطة أن تصريحات بروس بشأن وكيل اللاعب كانت تهدف إلى التأكيد على أهمية أن يضع وكلاء كرة القدم رفاهية اللاعبين وتطورهم على المدى الطويل فوق المكاسب المالية قصيرة الأجل".
وأشار الاتحاد إلى أن حاجز اللغة ساهم في عدم نقل إحباط المدرب بشكل كامل أو واضح خلال المقابلة، مما أدى إلى "سوء فهم نواياه"، مؤكدًا أنه منذ تولي المدرب البلجيكي مسؤولية المنتخب الوطني، لم ترد أي شكاوى من أي شخص بشأن سلوكه.
بروس يدافع عن نفسه
وقد دافع الرجل البالغ من العمر 73 عامًا بقوة عن نفسه ضد الانتقادات وقال إنه مصدوم من وصفه بالعنصري تجاه لاعب ساعد في تنميته.
وقال بروس: "من المؤسف أن توبيخي الشديد لسلوك اللاعب وتعليقاته اللاحقة قد أسيء تفسيرها على أنها عنصرية وتمييز جنسي".
"أنا أنأى بنفسي عن أي اتهام بالعنصرية والتمييز الجنسي".
من جهته، كان هلمان مخاليلي، مساعد بروس، قد أوضح أن المسألة قد تم حلها وأن التركيز الآن منصب على كأس الأمم الأفريقية، مؤكداً "تم حل قضية مبوكازي لضمان استمرار التحضيرات بشكل سلس".
القادم لمنتخب جنوب إفريقيا
يستعد منتخب البافانا بافانا لتقديم تحدٍ جاد للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية، مع السعي لإنهاء انتظار دام 30 عاماً للظفر باللقب الغائب.
وقبل السفر إلى المغرب، سيخوض الفريق مباراة ودية أخيرة ضمن استعداداته، حيث يلتقي مع منتخب غانا يوم الثلاثاء على ملعب دوبسونفيل.
وسيبدأ الفريق مشواره في البطولة القارية بمواجهة أنجولا يوم 22 ديسمبر على ملعب مراكش الكبير.