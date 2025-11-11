ما فعله "خارج تمامًا عن المألوف".. نيمار يفجر غضب زملائه في سانتوس!

وصلت العلاقة بين نيمار وناديه سانتوس إلى مرحلة متوترة للغاية، بلغت ذروتها في مباراة فلامنجو. انتقد نيمار زملاءه علناً وغضب بشدة من مدربه فويفودا عند استبداله.

ووفقاً للتقارير، فإن اللاعبين والإدارة "سئموا" من تصرفاته، خاصة مع أداء اللاعب المتواضع وكثرة إصاباته بينما يقاتل الفريق لتجنب الهبوط.

اللاعب البرازيلي اشتكى من كل شيء في تلك المباراة. من طريقة لعب الفريق، من أخطاء أحد الزملاء في الأهداف التي تم تلقيها، ولإكمال المشهد، من قرار المدرب باستبداله. دليل آخر على أن العلاقة مع مدربه، خوان بابلو فويفودا، تبدو محطمة أكثر من أي وقت مضى.

ووفقًا لصحيفة "جلوبو إسبورتي"، بدأ اللاعبون والإدارة يسأمون من تصرفات نيمار. فهم لا يشعرون بالإهانة فقط في لحظات معينة من المباريات، ولكنهم يرون أيضًا كيف أن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان لا يساهم في مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.

زملاؤه، الذين كانوا شهودًا على التغيير المثير للجدل، يعتبرون أن إيماءاته عند استبداله كانت "خارجة تمامًا عن المألوف ومبالغ فيها".

نيمار، الذي لم يصدق أنه يمكن تغييره، غادر وهو مستاء للغاية عندما تم استبداله ببنجامين رولهايزر قبل خمس دقائق من النهاية.