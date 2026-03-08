وصلت بعثة نادي برشلونة الإسباني إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية في أجواء من الإثارة والترقب قبل الموقعة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن تفاصيل المواجهة وحدها هي ما خطفت الأنظار بل كان مقر إقامة الفريق في فندق ماتفن هول هو بطل المشهد الأول منذ لحظة الوصول.

وفور نزول اللاعبين من الحافلة أمام ذلك القصر التاريخي المهيب الذي يطغى عليه الطابع المعماري القوطي القديم أبدى اللاعب الشاب جافي انبهاره الشديد بالتصميم الذي يشبه القلاع الأسطورية حيث تساءل أمام زملائه بتعجب قائلًا: "هل هذه مدرسة هوجورتس؟ هل نحن في هاري بوتر أم ماذا؟ إنه أمر رائع حقًا".

هذا التصريح العفوي من اللاعب الشاب سلط الضوء على تاريخ هذا المبنى الذي يحمل في طياته أسرارًا وحكايات تتجاوز كونه مجرد فندق فخم للإقامة الرياضية.