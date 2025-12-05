غرامة مالية وإيقاف للبصق.. إيقاف نجم تونس ومانشستر يونايتد السابق أربع مباريات

تم إيقاف مجبري لأربع مباريات بعد تهمة سوء سلوك من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تتعلق بحادثة بصق خلال فوز بيرنلي 2-0 على ليدز يونايتد في 18 أكتوبر.

خسر بيرنلي الآن خدمات النجم التونسي في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يحتل النادي المركز 19 في الدوري الإنجليزي بعد خمس هزائم متتالية. سيغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن مباريات الدوري ضد نيوكاسل وفولهام وبورنموث وإيفرتون، مما يستبعده حتى نهاية ديسمبر. لعب مجبري أكثر من 50 مباراة مع بيرنلي منذ وصوله من مانشستر يونايتد في 2024، لكن هذه النكسة الأخيرة تضيف ضغطًا على النادي الذي يكافح بالفعل من أجل البقاء في البريميرليج.

يأتي إيقاف لاعب الوسط أيضًا في فترة يحتاج فيها بيرنلي بشدة إلى الاستقرار، بعد أن كافح لتكرار أداء الموسم الماضي الذي فاز فيه ببطولة تشامبيونشيب. مع ثلاث انتصارات فقط من أول 14 مباراة، فإنهم عالقون في صراع الهبوط حيث الانضباط والاتساق أكثر قيمة من أي وقت مضى. سيجبر غياب مجبري المدير الفني على إعادة تشكيل خط الوسط وسط تزايد التدقيق في النتائج.