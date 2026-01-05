Dario Cecconi Atalanta Roma Serie AGetty Images
غرامة مالية ضخمة على روما .. الجماهير أصابت حكم الراية بالألعاب النارية

لحسن الحظ الحكم لم يصب بأذى كبير...

تم تغريم نادي روما بمبلغ 20 ألف  يورو بسبب ما حدث في مباراته الأخيرة من الدوري الإيطالي، بعد أن ألقى مشجعوه قنبلة صوتية على أرض الملعب، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة التي خسرها الفريق العاصمي أمام أتالانتا. أصابت القنبلة الصوتية قدم الحكم المساعد تشيكوني، ثم انفجرت على بعد حوالي متر واحد.

وجاء بيان لجنة العقوبات على النحو التالي: "غرامة قدرها 20 ألف يورو، على نادي روما لأن مشجعيه ألقوا في الدقيقة 44 من الشوط الثاني مفرقعة نارية على أرض الملعب أصابت مساعد الحكم في قدمه، دون أن تسبب له أي إصابات، ثم انفجرت على بعد متر واحد منه، مما أدى إلى إصابته بدوار مؤقت.

بعد إلقاء المفرقعة النارية، أوقف الحكم فابري المباراة للتأكد من حالة زميله، وقال: "إذا كان علينا الذهاب إلى غرفة الملابس، فلا يهمني ذلك"، بينما أشار تشيكوني بأن كل شيء على ما يرام وبالتالي يمكنه الاستمرار بهدوء على الرغم من الدوار الأولي.

كما تم تغريم روما بمبلغ 40 آلاف يورو إضافي لإلقاء قنابل دخانية خلال المباراة.

  • إيقاف ثلاثة لاعبين

    وفي سياق متصل كشفت لجنة العقوبات، عن إيقافات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، ولم يكن هناك أي مفاجآت بعد أن شهدت مباراة لاتسيو، ونابولي طرد ثلاثة لاعبين، فيما يتعلق بإيقاف اللاعبين، حيث طُرد نوسلين بسبب حصوله على إنذارين، بينما طُرد ماروسيتش ومازوتشي بعد تشاجرهما بالأيدي.

    بالنسبة لماروسيتش ومازوتشي، أدى الشجار الذي وقع خلال المباراة إلى تغريم كل منهما بمبلغ 5000 يورو.

