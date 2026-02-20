Getty Images Sport
غافي يخطو خطوة كبيرة نحو العودة إلى برشلونة في دفعة قوية لهانسي فليك مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد
عودة محرك خط الوسط إلى الفريق
تلقى برشلونة دفعة قوية في سعيه للفوز باللقب، حيث عاد لاعب خط الوسط غافي أخيرًا إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل. وفقًا لصحيفة ماركا، استقبل زملاؤه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا صباح الجمعة بالتحية التقليدية "نفق الصفعات"، مما يمثل علامة فارقة عاطفية وجسدية مهمة في عملية التعافي التي اختبرت عزمه. بعد أشهر من العمل الفردي الشاق خلف الأبواب المغلقة، فإن رؤية اللاعب الدولي الإسباني يعود إلى صفوف الفريق الأول يمثل دفعة معنوية في الوقت المناسب للمدرب فلick.
يشير هذا التطور إلى أن جافي قد دخل المرحلة الأخيرة من رحلة بدأت بصدمة قاسية. في حين شوهد سابقًا وهو يؤدي تمارين خفيفة وتدريبات فردية بالكرة، كانت جلسة يوم الجمعة هي المرة الأولى التي يندمج فيها في العمل التكتيكي الجماعي منذ خضوعه للجراحة. بالنسبة لفليك، فإن وجود لاعب مقاتل وموهوب على وشك العودة إلى المنافسة يشبه "تعاقدًا جديدًا" على مستوى عالمي لمساعدة برشلونة في تحقيق طموحاته المحلية والأوروبية.
نهج حذر نحو التعافي الكامل
على الرغم من الحماس الذي يحيط بعودة جافي إلى الملعب للتدريب، إلا أن برشلونة يحافظ على سياسة الحذر الشديد. بعد إجراء طبي بهذه الأهمية، لا يرغب الطاقم الطبي وفريق التدريب في تحديد موعد نهائي لعودته إلى المنافسة. يقال إن فليك مصمم على عدم التسرع في عودة لاعب الوسط، حيث تظل الأولوية هي صحته على المدى الطويل بدلاً من التأثير الفوري على المدى القصير.
يدرك النادي أن شدة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تتطلب أن يكون جافي في كامل لياقته قبل أن يخضع مرة أخرى لضغوط المباريات. هناك جهد جماعي داخل الهرم الإداري لحماية اللاعب من أي ضغوط غير ضرورية. بعد تعرضه لانتكاسات كبيرة في الماضي، يتم التعامل مع الجانب النفسي لعودته بنفس الدقة التي يتم التعامل بها مع الجانب الفسيولوجي.
يتفق الموظفون على أن تطور حالته خلال الأيام المقبلة سيحدد الخطوات التالية، مع التركيز على تجنب أي انتكاسة محتملة.
فليك وموظفوه يدعون إلى التحلي بالصبر
أعرب فليك عن أهمية جافي لمشروعه، لكنه لا يزال مصراً على رفضه المجازفة بلياقة الشاب. يعتقد المدرب الألماني أنه على الرغم من رغبة اللاعب، يجب اتباع البروتوكول الطبي حرفياً لضمان بقائه في الفريق لسنوات قادمة.
لاحظ الطاقم الفني أن الانتقال من التدريب الجماعي إلى اللياقة البدنية لمباراة مدتها 90 دقيقة يمثل عقبة واضحة تتطلب الوقت والصبر. وهم يراقبون كيف تتفاعل ركبته مع التغيير في السرعة والاتصال والحركة متعددة الاتجاهات التي تتسم بها الجلسات التنافسية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه إلى الفريق.
علاوة على ذلك، أكد الفريق الطبي للنادي أن جافي يسير حاليًا وفقًا للجدول الزمني المحدد في التشخيص الأصلي بعد الجراحة التي خضع لها في سبتمبر. يصادف الأسبوع المقبل الذكرى الخامسة للجراحة، وهو الجدول الزمني الذي قدره الخبراء في الأصل لعودته إلى التدريبات الكاملة.
ينصب التركيز الآن على بناء قدرته الهوائية وذكائه إلى جانب زملائه الذين قادوا الهجوم في غيابه. يسعد الطاقم بتقدمه، لكنهم يؤكدون أن الضوء الأخضر للانضمام إلى تشكيلة المباراة لن يأتي إلا عندما يتمكن من إكمال جلسات تدريبية كاملة عالية الكثافة دون أي ردود فعل سلبية.
التدريب المتكامل والتنافس على اللقب
توقيت عودة جافي لا يمكن أن يكون أفضل بالنسبة لبرشلونة، الذي يخوض سباقًا حامية الوطيس على اللقب مع غريمه التقليدي ريال مدريد. إن مثابرته وقدرته على استعادة الكرة تمنحان فليك ميزة فريدة ضمن التشكيلة الحالية. بالإضافة إلى تأثيره المباشر على أرض الملعب، يتزامن عودة جافي مع فترة استقرار في قلب النادي الذي يركز على الشباب. مع تقارير تشير إلى أن النادي يعمل أيضًا على تجديد عقد زميله الشاب مارك برنال، فإن رسالة برشلونة واضحة: المستقبل يتم بناؤه حول ألمع جواهر لا ماسيا. سيكون دمج جافي مرة أخرى في النظام التكتيكي هو الأولوية خلال الشهر المقبل.
من غير المرجح أن يشارك جافي عندما يواجه برشلونة فريق ليفانتي في الدوري الإسباني يوم الأحد. ومع ذلك، قد يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في منتصف مارس.
