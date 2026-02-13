Getty/GOAL
غاري لينيكر يكشف عن رسالة غير لائقة كان على لاعبي نوتنغهام فورست إرسالها إلى إيفانجيلوس ماريناكيس بعد إقالة شون دايتش
مديرو الغابات: من نونو إلى دايتش عبر بوستيكوغلو
بدأ فورست موسم 2025-26 بقيادة نونو إسبيريتو سانتو، بعد أن قاد الفريق إلى المركز السابع والتأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم الماضي. تم إعفاؤه من مهامه في 9 سبتمبر.
تم تسليم زمام الأمور على الفور إلى المدرب السابق لتوتنهام أنجي بوستيكوغلو، لكن الأسترالي سجل تاريخًا غير مرغوب فيه، حيث لم يحقق سوى ثماني مباريات دون فوز خلال 39 يومًا على رأس الفريق. استجاب دايتش لنداء استغاثة آخر من ترينتسايد.
كان يُعتبر خيارًا آمنًا لإبعاد فورست عن خطر الهبوط، لكنه حقق 10 انتصارات فقط خلال 25 مباراة قاد فيها الفريق، وأصبح آخر مدرب يُطرد وسط صيحات الاستهجان من المدرجات بعد التعادل 0-0 مع ولفرهامبتون المتذيل.
التقى ماريناكيس باللاعبين قبل اتخاذ قرار الإقالة
يُزعم أن مالك فريق ريدز الغامض ماريناكيس التقى بكبار اللاعبين قبل اتخاذ قرار الاستغناء عن دايتش - مع إصدار إعلان رسمي بعد منتصف ليل 12 فبراير. ومن غير المفاجئ أن تُطرح أسئلة حول ما يجري وراء الكواليس في نوتنغهام.
قال أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر في بودكاست The Rest Is Football: "هناك تقارير، ويبدو أنها موثوقة، تفيد بأنه يعقد اجتماعًا مع لجنة اللاعبين ويتحدث معهم لمعرفة رأيهم، وهذا ما فعله بعد المباراة حسب جميع الروايات".
وعلق لينكر، لاعب إنجلترا الدولي السابق ومقدم برنامج Match of the Day، قائلاً: "بعد المباراة، يجمع اللاعبين، ربما اثنين منهم قد لا يكونان في التشكيلة الأساسية، وأنت تعرف كيف يكون لاعبو كرة القدم: إذا كنت في الفريق، فأنت سعيد عمومًا بالمدرب؛ وإذا لم تكن كذلك، فأنت غير سعيد. في السياق الأكبر، سيبحث اللاعبون أيضًا عن عذر، وقد يلومون المدرب".
نجوم الغابة يحثون على التعبير عن آرائهم في حملة تاريخية
وأضاف شيرر أن المسؤولية عن إخفاقات المدربين تقع في النهاية على عاتق ماريناكيس، لأنه هو الذي يوافق على التعيينات: "عليه أن يتحمل مسؤوليته عن تعيين المدربين، أعني، بربك! إذا نظرت إلى أنجي ونونو وشون دايش، فأنت الآن تبحث عن مدربك الرابع في الموسم. أحيانًا عليك أن تسأل نفسك: "هل أقوم بعملي بشكل صحيح؟" ومن الواضح أنه لا يفعل ذلك. لذا عليه أن يتحمل نصيبه من اللوم".
قال لينيكر إن فورست يفتقر إلى الاستقرار والاستمرارية في نهجه، حيث يُحث اللاعبون الذين يحظون بمقابلة مع المالك على التعبير عن آرائهم: "كما أن طريقة تقلبه بين الأساليب.
من الواضح أن نونو يلعب بطريقة هجومية، وأنج يلعب بشكل هجومي للغاية؛ ثم يعود إلى أسلوب شون دايتش - سيقول اللاعبون "ماذا؟ من سيأتي بعد ذلك؟!" فيتور بيريرا لعب أحيانًا بطريقة ضغط عالية مع ولفرهامبتون، لذا أعني، هل سيغيرون أسلوبهم مرة أخرى؟
"ثم ستلوم اللاعبين - أعتقد أنه لو كان لدى اللاعبين الجرأة في اجتماع اللجنة وقالوا له "انتظر لحظة يا صديقي، عليك أن تقرر أسلوب كرة القدم الذي تريدنا أن نلعبه" بدلاً من تغييره والتقلب 14 مرة - لا أعرف، أنا أبالغ."
مدير فورست القادم: بيريرا مستعد لتولي زمام الأمور
يقال إن فورست على وشك التعاقد مع المدرب السابق لفريق وولفز بيريرا ليكون مدربهم الجديد، حيث سيتولى البرتغالي مهمة قيادة الفريق نحو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والإشراف على ما تبقى من مشوار الفريق في الدوري الأوروبي.
وقد عمل بيريرا مع ماريناكيس من قبل في نادي أولمبياكوس اليوناني العملاق، لذا فهو يعرف جيدًا ما الذي ينتظره. كما قيل إن "الشخصيات" مثل ماريناكيس مهمة في كرة القدم الحديثة، حيث يتوقع الملياردير وقطب الشحن البحري من جميع أفراد ناديه لكرة القدم أن يشاركوه شغفه وسعيه الدؤوب نحو الكمال.
