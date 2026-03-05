AFP
غاريث بيل يزعم أن زين الدين زيدان "لم يفعل الكثير" كمدرب لريال مدريد ويقدم رأيه الصادق حول شخصية كريستيانو رونالدو كزميل في الفريق
بيل، الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان، صرح في برنامج The Overlap عندما سُئل عن النهج التكتيكي للمدرب الفرنسي: "لم يفعل الكثير... كنت تعلم أنك إذا لعبت ضد برشلونة أو بايرن ميونيخ، فستحتاج إلى بعض التكتيكات، أما في المباريات الأخرى، فكان الأمر ضئيلاً. في المباريات الكبيرة، تقوم بـ 15 دقيقة من التكتيكات الدفاعية بدلاً من الهجومية، وهذا كل شيء".
الحياة مع رونالدو وبنزيمة
ورداً على الشائعات التي طال أمدها حول وجود خلافات داخل خط الهجوم الشهير لـ "ريال مدريد" الذي يتألف منه هو ورونالدو وكريم بنزيمة، أكد بيل أن الثلاثي كان يعمل بشكل متناغم. "كنا نتفاهم جيداً في غرفة الملابس. لم نواجه أي مشكلة أبداً"، أوضح. "كان كريم هادئاً جداً... كنت أنا وكريستيانو في الجناح، ونتمتع بحيوية أكبر، لكنه كان يجمعنا معاً. جئت أنا كقطعة الأخيرة من الأحجية".
عندما سُئل عن نزعة رونالدو إلى الكمال، أضاف بيل: "كنت أفكر في ذلك للتو، لقد حركت ذراعي عدة مرات عندما أضعت فرصة التسجيل في مواجهة حارس المرمى، وربما كان بإمكاني تمرير الكرة إليه! عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أن هذه هي دوافعه وحافزه. إنه يريد فقط أن يسجل، ليس هدفًا واحدًا، بل يريد أن يسجل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أهداف في المباراة، إذا استطاع ذلك.
"أنت تعلم أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية ويريد تسجيل الأهداف ويريد التغلب على [ليونيل] ميسي في ذلك. أنت تفهم ذلك، كما أنك لا تستطيع المجادلة في أنه يسجل الأهداف. حتى عندما عاد إلى مانشستر يونايتد، كان الناس يقولون: "إنه لم يعد كما كان"، لكنه لا يزال يسجل الأهداف، وهو أصعب شيء في كرة القدم. كان لديه دافع كبير. كنت تعرف قبل بدء المباراة أنك متقدم 1-0، لأنك كنت تعرف أنه سيسجل في وقت ما، وكان أيضًا مصدر ثقة للفريق".
ضغط وسائل الإعلام في مدريد
كما تطرق الويلزي إلى التدقيق الشديد بشأن حبه للغولف واللافتة الشهيرة "ويلز. غولف. مدريد". وأوضح بيل: "لم يكن لذلك أي علاقة بي (يضحك). الصحافة الإسبانية هي التي ابتكرت تلك الشخصية. كنت محترفًا. كان لدي قاعدة بعدم لعب الغولف قبل 40 ساعة من المباراة".
وحول الضغط المستمر الذي يتعرض له لاعب ريال مدريد، قال: "تعلم أنك لا تستطيع التراخي لأنهم سيلاحقونك... كان عليّ أن أنضج بسرعة كبيرة".
أنشيلوتي ضد زيدان وقيادة راموس
بالتفكير في سلطة غرفة الملابس، حدد بيل سيرجيو راموس كقائد رئيسي. "أود أن أقول إن راموس كان القائد الأكبر. كان كريستيانو يتمتع بذاته... ولكن من حيث قائد الفريق، كان راموس هو القائد."
وبمقارنة زيدان بمدربه السابق في ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قال بيل: "كان كارلو أفضل مدرب من حيث إدارة الشخصيات. إذا لم تلعب، كان يجعلك تشعر أنه صديقك المقرب." وفي النهاية، يعتقد بيل أن الموهبة الهائلة للفريق جعلت التكتيكات أمراً ثانوياً: "من الواضح أن المدرب سيعطيك بعض المهام لتقوم بها، لكنها ليست علم الصواريخ."
