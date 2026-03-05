Getty Images Entertainment
غاريث بيل يدعم مدرب ريال مدريد السابق "العبقري" لتولي منصب مدرب مانشستر يونايتد - وحتى بول سكولز يوافق على ذلك!
بيل يؤيد تعيين أنشيلوتي في منصب مدرب مانشستر يونايتد
انضم بيل إلى أيقونة الشياطين الحمر شولز في القول بأن أنشيلوتي سيكون خيارًا "رائعًا" لتولي منصب المدير الفني في أولد ترافورد. يعتقد الويلزي، الذي حقق العديد من الألقاب تحت قيادة الإيطالي في مدريد، أن المدرب المخضرم يتمتع بـ"العبقرية" المطلوبة لإعادة مانشستر يونايتد إلى مجده السابق.
يحمل هذا التأييد وزنًا كبيرًا نظرًا لتاريخ بيل مع المدرب البالغ من العمر 66 عامًا. بعد أن خاض ما يقرب من 100 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي خلال فترتين في سانتياغو برنابيو، شهد بيل بنفسه الأساليب التي ضمنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.
عبقرية البساطة
بيلي مقتنع بأن المدرب الحالي للمنتخب البرازيلي يمتلك مزيجًا نادرًا من المرونة التكتيكية والبصيرة النفسية اللازمة للتعامل مع ضغوط مانشستر.
"أعتقد أنه سيبلي بلاءً حسناً [في مانشستر يونايتد]. إنه ليس مجرد مدير فني، بل مدرب أيضاً. يمكنه القيام بالأمور التكتيكية [أيضاً]"، قال بيل لشبكة Sky Bet عند مناقشة احتمال انتقال أنشيلوتي إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز. "أينما ذهب كارلو، أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع، لأنه يحظى بتأييد الجميع.
"إذا ذهبت إلى نادٍ كبير، فستجد لاعبين جيدين، سواء كانوا يؤدون أداءً جيدًا في ذلك الوقت أم لا. مثل مانشستر يونايتد، لقد كان أداءهم جيدًا في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن قبل ذلك، لم يكونوا يؤدون أداءً جيدًا، لكنهم يمتلكون لاعبين جيدين. سيخرج أفضل ما لدى اللاعبين وسيبسط الأمور، وهو ما نراه الآن مع مايكل كاريك. إنه يبسط الكثير من الأمور التي كان يفعلها المدرب السابق، وتحقق نتائج. هذه هي عبقرية كارلو، إخراج أفضل ما لدى اللاعبين وتبسيط الأمور".
مانشستر يونايتد بحاجة إلى قائد
تعكس التعليقات السابقة التي أدلى بها شولز هذا الرأي، حيث قال إن نجوم مانشستر يونايتد بحاجة إلى مدرب يجعلهم "يشعرون بأنهم يساوون مليون دولار" بينما يسيطر على الملعب بحضوره الذي لا يمكن إنكاره. في حديثه في بودكاست The Good, The Bad & The Football، اعترف لاعب الوسط الأسطوري أنه يتوق بشدة لرؤية وصول قائد مخضرم من أمثال أنشيلوتي. وقال: "الشخص المثالي - وأقول مثالي - أنشيلوتي لا يزال موجودًا.
أعلم أنه مدرب البرازيل... إنه الشخص المثالي لمانشستر يونايتد حيث تعتقد أنه سيجعل اللاعبين يشعرون بأنهم مليونير. ولديه خبرة في الفوز بالألقاب".
جولة حاسمة لكارريك
لا يزال التركيز منصبًا على كاريك في محاولته لتحويل منصبه المؤقت إلى منصب دائم. تذوق كاريك أول هزيمة له على رأس النادي بخسارةمؤلمة 2-1 في نيوكاسل، وسيحاول المدرب إعادة الشياطين الحمر إلى طريق الانتصارات عندما يستضيفون أستون فيلا في أولد ترافورد يوم 15 مارس. المباراة حاسمة لأن كلا الفريقين يتقاسمان 51 نقطة من 29 مباراة في المركزين الثالث والرابع على التوالي في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلاهما يهدف إلى ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
