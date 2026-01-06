عيون أمريكية في الرباط.. لماذا يراقب الـ FBI مباراة الجزائر والكونغو؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء صوب القمة النارية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الكونغولي في ثمن نهائي "كان 2025".

ويدخل "محاربو الصحراء" المواجهة بثوب المرشح الأبرز بعد مشوار "مثالي" في دور المجموعات، حققوا فيه العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، مظهراً قوة هجومية ضاربة اكتسحت السودان (3-0) وغينيا الاستوائية (3-1)، مع انضباط تكتيكي أمام بوركينا فاسو.

في المقابل، لن يكون "فهود" الكونغو الديمقراطية صيداً سهلاً، إذ يدخلون اللقاء بسجل ناصع خالٍ من الهزائم في مجموعتهم الصعبة، حيث جمعوا 7 نقاط تساووا بها مع السنغال المتصدرة. وقد أثبت الكونغوليون صلابتهم بانتزاع تعادل ثمين من "أسود التيرانجا" (1-1) واكتساح بوتسوانا بثلاثية، مما يجعل المباراة صداماً قوياً بين الهجوم الجزائري الكاسح والتنظيم الكونغولي العنيد الذي يطمح لإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب.