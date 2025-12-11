Morocco Syria arab cupSocial
عين على الحكم | واقعة كيل بمكيالين غريبة! .. حرمان منتخب سوريا من ركلة جزاء أمام المغرب في كأس العرب 2025

المنتخب السوري خسر اللقاء!

خسر منتخب سوريا أمام نظيره المغربي مواجهة ربع نهائي دور الـ8 من كأس العرب فيفا 2025 بهدف نظيف سجله وليد آزارو في الشوط الثاني.

الشوط الأول من اللقاء شهد لقطة تحكيمية جدلية جدًا، حيث طالب السوريون بركلة جزاء، ورغم استدعاء حكام الفيديو للحكم إلا أنه عاد مصممًا على قراره الأول بعدم احتساب خطأ ضد المدافع المغربي.

  • سوريا والمغرب في ربع النهائي

    تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على جزر القمر والسعودية وتعادله مع عُمان سلبيًا، فيما احتل المنتخب السوري وصافة المجموعة الأولى خلف فلسطين بفضل تعادله مع المتصدر وقطر وانتصاره على تونس في المباراة الأولى.

    لعب المنتخبان المغربي والسوري مواجهة ربع النهائي، وقد قدما لقاءً قويًا لكن مع أفضلية واضحة لأسود الأطلس خاصة في الرغبة الهجومية والفرص المتاحة، وبعد صمود السوريين بفضل تألق حارس مرماهم إلياس هدايا نجح آزارو في إحراز هدف الفوز الوحيد للمغرب في الدقيقة الـ79 بمتابعة ناجحة للكرة المرتدة من حارس المرمى بعد تسديدة جيدة.

  • ركلة جزاء لسوريا؟

    الدقيقة الـ28 من الشوط الأول شهد اللقطة التحكيمية الأبرز في المباراة، حيث استدعي الحكم التشيلي، كريستيان جراي، من حكام الفيديو للنقاش حول احتمال وجود ركلة جزاء لصالح سوريا بعد مخالفة من المغربي مروان سعدان ضد محمود الأسود.

    الحكم وبعد نقاش حول اللقطة، عاد للملعب وقرر الحفاظ على رأيه السابق بعدم احتساب ركلة جزاء وسط غضب الجهاز الفني واللاعبين والجمهور السوري.

  • الكيل بمكيالين؟

    الحكم المصري السابق، جمال الغندور، أكد على خطأ قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للمنتخب السوري، مشيرًا إلى أن الخطأ موجود فعلًا ضد اللاعب المغربي، ومشددًا على أن المخالفة حدثت داخل منطقة الجزاء.

    وأوضح الغندور قائلًا "المدافع لم يصل للكرة ولم يلمسها أبدًا، لو كان قد نجح في لعب الكرة لكان الاحتكاك عادي وطبيعي بين اللاعبين. المخالفة حدثت لأن المهاجم وصل للكرة وكانت في حوزته تمامًا، ولأنه سبق المدافع واستحوذ على الكرة، ومن ثم فقد الكرة بعد احتكاك المدافع معه".

    أضاف "المخالفة كانت داخل منطقة الجزاء والصورة تُوضح هذا تمامًا، الحكم لم يحتسب ركلة جزاء والغريب أنه لم يقتنع ووصف ما حدث بالاحتكاك الطبيعي رغم أنه شاهد اللقطة من عدة زوايا بعدما تم استدعائه من حكم الفيديو".

    وأتم متهمًا الحكم بالكيل بمكيالين "الحكم اعترف بنفسه بخطئه في عدم احتساب ركلة جزاء، حيث احتسب خطأ ضد المغرب لصالح سوريا في لقطة مشابهة تمامًا قُرب نهاية الشوط الأول، اللعبة نفسها تمامًا ولذا أرى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لسوريا".

  • القادم في كأس العرب

    تُستكمل مباريات ربع نهائي كأس العرب فيفا 2025 بمواجهة منتظرة تجمع السعودية وفلسطين مساء اليوم.

    ويوم غدٍ، تلعب الأردن أمام العراق أولًا، ثم يلتقي المنتخبان الجزائري والإماراتي، وتعد كل مواجهة من المواجهتين بالكثير من المتعة والإثارة.

    ويُعد المنتخب الأردني المرشح الأقوى للفوز باللقب بعد أدائه الممتاز في دور المجموعات وحصده 9 نقاط كاملة بالفوز على الإمارات والكويت ومصر، لكن دون استبعاد منتخبات مثل المغرب والسعودية والإمارات.

