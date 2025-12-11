عين على الحكم | واقعة كيل بمكيالين غريبة! .. حرمان منتخب سوريا من ركلة جزاء أمام المغرب في كأس العرب 2025

الحكم المصري السابق، جمال الغندور، أكد على خطأ قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للمنتخب السوري، مشيرًا إلى أن الخطأ موجود فعلًا ضد اللاعب المغربي، ومشددًا على أن المخالفة حدثت داخل منطقة الجزاء.

وأوضح الغندور قائلًا "المدافع لم يصل للكرة ولم يلمسها أبدًا، لو كان قد نجح في لعب الكرة لكان الاحتكاك عادي وطبيعي بين اللاعبين. المخالفة حدثت لأن المهاجم وصل للكرة وكانت في حوزته تمامًا، ولأنه سبق المدافع واستحوذ على الكرة، ومن ثم فقد الكرة بعد احتكاك المدافع معه".

أضاف "المخالفة كانت داخل منطقة الجزاء والصورة تُوضح هذا تمامًا، الحكم لم يحتسب ركلة جزاء والغريب أنه لم يقتنع ووصف ما حدث بالاحتكاك الطبيعي رغم أنه شاهد اللقطة من عدة زوايا بعدما تم استدعائه من حكم الفيديو".

وأتم متهمًا الحكم بالكيل بمكيالين "الحكم اعترف بنفسه بخطئه في عدم احتساب ركلة جزاء، حيث احتسب خطأ ضد المغرب لصالح سوريا في لقطة مشابهة تمامًا قُرب نهاية الشوط الأول، اللعبة نفسها تمامًا ولذا أرى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لسوريا".