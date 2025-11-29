FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي رفعت

عين على الحكم | تدخل قوي على يامال.. برشلونة يُحرم من ركلة جزاء ضد ديبورتيفو ألافيس!

الجدل التحكيمي لا يتوقف في الليجا!

شهدت مباراة نادي برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، المقامة يوم السبت الـ 29 من نوفمبر 2025 في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني، واقعة تحكيمية جديدة أثارت موجة غضب واسعة في صفوف جماهير الفريق الكتالوني.

 تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف الشوط الأول عندما تعرض النجم الشاب لامين يامال لاحتكاك قوي وسقوط واضح داخل منطقة جزاء ألافيس، لكن الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس قرر عدم احتساب أي شيء، وتجاهل مراجعة تقنية الفيديو رغم وضوح اللقطة.

هذه الحادثة تأتي لتزيد من الضغط على التحكيم الإسباني وتفتح مجددًا ملف القرارات المثيرة للجدل التي غالبًا ما تكون في قلب مواجهات برشلونة وريال مدريد.

  • تفاصيل الاحتكاك المثير للجدل وإصابة لامين يامال

    وقعت الحادثة خلال الشوط الأول من المباراة التي يستضيفها ملعب "كامب نو"، ويُظهر مقطع الفيديو الخاصة بها اللحظة التي تعرض فيها لامين يامال لتدخل قوي من مدافع ديبورتيفو ألافيس، حيث بدا أن اللاعب الأخير وجه ضربًا واضحًا على فخذ الإسباني الشاب.

    سقط يامال على أرض الملعب متألمًا، مما استدعى دخول الطاقم الطبي لإسعافه، واستغرقت عودته للملعب بضع دقائق. 

    على الرغم من وضوح التدخل وتأثر اللاعب، أصر الحكم أورتيز أرياس على قراره بعدم احتساب ركلة جزاء، وترك اللعب يستمر. 

    هذا القرار، الذي جاء من حكم المباراة دون أي إشارة لمراجعة الفار، عزز الاعتقاد لدى جمهور برشلونة بأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح في موقف كان يستدعي التدخل. 

    وقد تم تعيين الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس لإدارة المباراة، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 32 نقطة، قبل انطلاق هذه الجولة.

  • موجة غضب في أوساط الجماهير والهاشتاجات

    أدى قرار الحكم الصادم إلى ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، تحديدًا تلك الموالية لنادي برشلونة.

    وصف بعض الناشطين القرار بأنه "غريب" و"متناقض" مع وضوح اللقطة، وتناقلت الحسابات الكتالونية عبارات مثل "تدخل قوي جدًا على لامين" و "غضب كبير من الجماهير ولاعبي برشلونة على الحكم".

    بل ذهب البعض إلى التنديد بالواقعة عبر تعليقات تشير إلى انعدام العدالة في الدوري، مثل عبارة "لا شيء جديد في الدوري القذر". 

    تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من الجدل الذي أحاط بمباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري ضد إلتشي، بعدما احتسب التحكيم هدف مثير للجدل بعد تدخل قوي من فينيسيوس على الحارس إينياكي بينيا، وهدف آخر بعد لمسة يد مزعومة ضد جود بيلينجهام في مواجهة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، مما يعمق شعور الجماهير الكتالونية باستهداف تحكيمي.

  • لامين يامال والإصابات المتكررة

    يزيد هذا التدخل العنيف من القلق حول حالة النجم الشاب لامين يامال، والذي شارك أساسيًا في المباراة.

    كان يامال قد عانى في الفترة الأخيرة من آلام في منطقة العانة، واضطر في وقت سابق لإجراء إجراء علاجي مما أدى إلى غيابه عن بعض مباريات المنتخب الإسباني. 

    وتشير تقارير سابقة إلى أن إصابته كانت "أكثر خطورة مما كان يعتقد برشلونة في البداية"، وأن اللاعب خاض مباريات تحت تأثير المسكنات. 

    وقد ذكر المدرب هانز فليك سابقًا أن يامال "ذهب وهو متألم ولم يتدرب" مع المنتخب، وتلقى مسكنات ليلعب، مما أثار غضب المدرب وحزنه. 

    لذلك، فإن أي احتكاك قوي كهذا يضع مسيرته وصحته في دائرة الخطر مجددًا، خاصة مع ضغط جدول المباريات. 

    وقد استطاع يامال، رغم الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في هذا الاحتكاك، أن يعود للمباراة سريعًا بل وكان قد سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 8 من اللقاء قبل هذا التدخل، بعدما تقدم ديبورتيفو ألافيس بهدف مبكر.

    تأثير القرار على سباق صدارة الدوري

    تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الـ 14 من الليجا، ويسعى فيها برشلونة لانتزاع صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد المتصدر.

    في حال فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس، فإنه سيتقدم على ريال مدريد مؤقتًا، مما يجعل كل قرار تحكيمي في هذا اللقاء حاسمًا وذا تأثير مباشر على سباق اللقب. 

    ويحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة قبل هذه الجولة، وقد عاد للمشاركة في صفوف برشلونة في هذه المباراة نجم الوسط بيدري جونزاليس من على مقاعد الاحتياط.

