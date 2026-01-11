FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
لا الأهداف ولا ركلات الجزاء .. البطاقات الملونة "سيدة" الجدل في كلاسيكو السوبر بين برشلونة وريال مدريد

مباراة غاية في المتعة والإثارة في قلب جدة

انتهى كلاسيكو نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي يُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، بانتصار الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب على ملعب الإنماء بجدة.

ورغم الأجواء الصاخبة في المدرجات والمشتعلة في الملعب، لم تبرز أي لقطة تحكيمية تتعلق بالأهداف وركلات الجزاء خلال اللقاء، بل كانت البطاقات الملونة هي "سيدة" الجدل في الكلاسيكو.

  • كلاسيكو ممتع ومجنون

    لعب برشلونة الشوط الأول بأسلوب الاستحواذ، فيما فضّل ريال مدريد العودة لمناطقه الدفاعية والهجوم بالهجمات المرتدة، ورغم صناعة الفريقين لبعض الفرص إلا أن النتيجة بقيت سلبية حتى الدقيقة الـ36 حين نجح رافينيا في افتتاح النتيجة للبارسا.

    الشوط الأول كان في طريقة لنهاية عادية بتقدم برشلونة بهدف البرازيلي، لكن فينيسيوس جونيور أدرك التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وذلك بعد فاصل مهاري مذهل تخطى به كل من واجهه قبل أن يُسدد في المرمى بإتقان.

    وفيما كان ينتظر الجميع الخروج لغرف الملابس بالتعادل، إلا أن بيدري مرر تمريرة رائعة إلى روبرت ليفاندوفسكي بعد احتفال فيني بثوانٍ عديدة، ليُسجل البولندي هدف التقدم للبارسا، لكن الفرحة لم تطل هنا أيضًا! إذ سجل جونزالو جارسيا هدف التعادل بعد دقيقتين مستغلًا الكرة المرتدة من العارضة بعد تسديدة دين هاوسن الرأسية من ركلة ركنية.

    انطلق الشوط الثاني من المباراة بالتعادل 2-2، ورغم أنه جاء أقل من الشوط الأول متعة وإثارة، إلا أن هدف برشلونة الثالث والذي سجله رافينيا بتسديدة ممتازة عند الدقيقة الـ73 أشعل اللقاء من جديد، حيث جاءت الدقائق الأخيرة حافلة بالفرص للفريقين وقد حبست أنفاس الجمهور المحتشد في ملعب الإنماء والمتواجد أمام الشاشات.

    وأهدر ريال مدريد فرصتين محققتين في اللحظات الأخيرة وبعدما طرد الحكم فرينكي دي يونج، عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الكلاسيكو بفوز البارسا 3-2.

  • كاسيراس ويامال

    اللقطة الجدلية الأولى على صعيد القرارات التحكيمية جاءت بين كاريراس ويامال، عند الدقيقة الـ22، حيث تدخل الأول على قدم الآخر بشكل عنيف نسبيًا، وقد طالب لاعبو البارسا بمنح مدافع ريال مدريد بطاقة صفراء على الأقل إلا أن الحكم، مونويرا مونتيرو، رفض تمامًا.

    الخبير التحكيمي لصحيفة آس الإسبانية، إيتورالدي جونزاليس، أكد خطأ الحكم في التعامل مع عنف كاريراس خلال تلك اللقطة، مشيرًا إلى وجوب حصول لاعب ريال مدريد على بطاقة صفراء، وأضاف مبررًا قرار الحكم بعدم منح أي بطاقة "الحكام يميلون للتحفظ في قراراتهم خلال تلك المباريات الكيرة، خاصة حينما تكون النتيجة مازالت 0-0".

  • أسينسيو وبيدري

    الدقيقة الـ57 من مباراة كأس السوبر، والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، شهدت لقطة أخرى مثيرة للجدل تحكيميًا، وقد جمعت تلك المرة بيدري مع راؤول أسينسيو.

    مدافع ريال مدريد تدخل بطريقة عنيفة على قدم نجم وسط البارسا، وهو ما أشعل الملعب تمامًا، والنتيجة بطاقة صفراء لأسينسيو وأخرى لزميله فيديريكو فالفيردي بعد دفع رافينيا، وثالثة لإيريك جارسيا.

    اللقطة الأساسية هي محل الجدل، حيث طالب البعض بضرورة طرد مدافع الريال لتدخله دون كرة على قدم بيدري، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

  • دي يونج ومبابي

    شهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع مواجهة مثيرة بين يامال وكيليان مبابي الذي دخل الملعب في الشوط الثاني، وقد تفوق الفرنسي واستطاع استخلاص الكرة ولكنه تعرض لعرقلة عنيفة من دي يونج خلال اتجاهه لنصف ملعب برشلونة.

    الحكم لم يتردد أبدًا في إشهار البطاقة الحمراء في وجه نجم الوسط الهولندي، وقد بدا قراره مفاجئًا وصادمًا في البداية لكن الإعادة التلفزية كشفت صحة القرار حيث تدخل دي يونج بعنف كبير على قدم نجم ريال مدريد.

  • كلاسيكو كسر التعادل

    حمل كلاسيكو السوبر بين برشلونة وريال مدريد بعدًا تاريخيًا مميزًا، إذ يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإسباني منذ أن انتقلت البطولة إلى الأراضي السعودية، بواقع انتصارين لكل منهما، ما يجعل نهائي نسخة 2026 مواجهة حاسمة لتحديد الطرف المتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا، وقد حسم البارسا الصراع لصالحه وأصبح المتفوق بـ3 ألقاب.

    ولا يقتصر هذا اللقاء على حصد الكأس فقط، بل يمتد تأثيره إلى مسار الموسم بأكمله، إذ كشفت التجارب السابقة أن الفائز بالسوبر غالبًا ما يكون الأكثر قدرة على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، ما يضفي على المباراة طابعًا استراتيجيًا عاليًا. فإما أن يواصل برشلونة تعزيز سيطرته وهيمنته، أو أن يستغل ريال مدريد الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة مكانته.

    وعزز برشلونة قائمة الأكثر تتويجًا بالسوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، كان آخرها نسخة 2025، إضافة إلى 12 مرة حل فيها وصيفًا، مما يبرز حضوره الدائم في النهائيات.

    أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني بـ 13 لقبًا، بينما تتساوى الفرق الأخرى في المرات التالية، حيث يمتلك كل من أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا ثلاثة ألقاب، بينما أحرز أتلتيكو مدريد لقبين فقط على الرغم من وصوله إلى النهائي سبع مرات وخسارته في خمس منها.

    كما تضم قائمة الأندية التي توجت مرة واحدة كل من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وعلى الصعيد الفردي، يظل ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة بلا منازع برصيد 14 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما الذين سجلا 7 أهداف لكل منهما، ما يؤكد مكانته كأبرز نجوم تاريخ السوبر الإسباني.

