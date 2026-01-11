لا الأهداف ولا ركلات الجزاء .. البطاقات الملونة "سيدة" الجدل في كلاسيكو السوبر بين برشلونة وريال مدريد

لعب برشلونة الشوط الأول بأسلوب الاستحواذ، فيما فضّل ريال مدريد العودة لمناطقه الدفاعية والهجوم بالهجمات المرتدة، ورغم صناعة الفريقين لبعض الفرص إلا أن النتيجة بقيت سلبية حتى الدقيقة الـ36 حين نجح رافينيا في افتتاح النتيجة للبارسا.

الشوط الأول كان في طريقة لنهاية عادية بتقدم برشلونة بهدف البرازيلي، لكن فينيسيوس جونيور أدرك التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وذلك بعد فاصل مهاري مذهل تخطى به كل من واجهه قبل أن يُسدد في المرمى بإتقان.

وفيما كان ينتظر الجميع الخروج لغرف الملابس بالتعادل، إلا أن بيدري مرر تمريرة رائعة إلى روبرت ليفاندوفسكي بعد احتفال فيني بثوانٍ عديدة، ليُسجل البولندي هدف التقدم للبارسا، لكن الفرحة لم تطل هنا أيضًا! إذ سجل جونزالو جارسيا هدف التعادل بعد دقيقتين مستغلًا الكرة المرتدة من العارضة بعد تسديدة دين هاوسن الرأسية من ركلة ركنية.

انطلق الشوط الثاني من المباراة بالتعادل 2-2، ورغم أنه جاء أقل من الشوط الأول متعة وإثارة، إلا أن هدف برشلونة الثالث والذي سجله رافينيا بتسديدة ممتازة عند الدقيقة الـ73 أشعل اللقاء من جديد، حيث جاءت الدقائق الأخيرة حافلة بالفرص للفريقين وقد حبست أنفاس الجمهور المحتشد في ملعب الإنماء والمتواجد أمام الشاشات.

وأهدر ريال مدريد فرصتين محققتين في اللحظات الأخيرة وبعدما طرد الحكم فرينكي دي يونج، عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الكلاسيكو بفوز البارسا 3-2.