ليلة كارثية مر بها برشلونة يوم الخميس، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كان الحكم خوان مارتينيز مونويرا أحد غير الموفقين بها.
عين على الحكم | "كارثة بكل المقاييس" .. خطآن فادحان لمونويرا دفع برشلونة ثمنهما غاليًا أمام أتلتيكو مدريد
ماذا حدث؟
كتيبة هانزي فليك حلت ضيفة على كتيبة دييجو سيميوني داخل ملعب ميتروبوليتانو، أمس الخميس، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الملك.
أصحاب الأرض نجحوا في حسم المباراة مبكرًا لصالحهم بفضل رباعية، سُجلت جميعها في شوط المباراة الأول.
الرباعية سجلها إريك جارسيا "بالخطأ في مرماه"، أنطوان جريزمان "هدفين"، وخوليان ألفاريز في الدقائق 7، 14، 33 و2+45.
تقييم أداء مارتينيز مونويرا
من جانبه، قدم موقع " ArchivoVAR" المختص في القرارات التحكيمية، تقييمًا لأداء مونويرا بمواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة..
الحكم حصل على تقييم 2.0 فقط، حيث وصف الموقع أدائه بـ"الكارثة بكل المقاييس"، مؤكدًا أنه ارتكب خطأين فادحين، أثرا على سير اللقاء.
بعيدًا عن الأخطاء المؤثرة، أوضح المصدر ذاته أن مونويرا تغاضى عن إشهار الكروت الصفراء في وجه الثنائي جوليانو سيميوني؛ لاعب الفريق المدريدي، وخصمه مارك كاسادو في الدقائق الأولى من الشوط الأول.
الخطآن المؤثران
أما عن الأخطاء المؤثرة في المباراة، فقد أشار موقع "ArchivoVAR" إلى أن لقطة الهدف الذي سجله برشلونة في المباراة، وتم إلغاءه بعد ذلك بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني..
أكد الموقع نفسه أن تقنية التسلل شبه الآلي تعطلت في حالة هدف برشلونة الملغي أثناء تحليل اللقطة، في ظل تقارب اللاعبين من بعضهم البعض، ما يصعب من تقييم الموقف.
وقد استغرق حكام تقنية الفيديو سبعة دقائق كاملة لمراجعة الحالة، لكن "Archivo VAR" شكك في وضعية تسلل كوبارسي في لقطة الهدف، موضحًا أنها تحتاج لمراجعة دقيقة.
أما الخطأ الفادح الثاني فوقع قبل الهدف الملغي لبرشلونة ببضع دقائق، ويتعلق بتغاضي مونويرا وحكام تقنية الفيديو عن طرد جوليانو سيميوني، في لقطة تدخل بها بعنف على كاحل أليخاندرو بالدي، كانت تتطلب كارت أحمر مباشر.
وماذا بعد؟
أمام الفريق الكتالوني فرصة للتعويض في لقاء الإياب، المقرر له الثالث من مارس المقبل.