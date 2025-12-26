TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP
أحمد فرهود

عين على الحكم | ذكاء محمد صلاح يورط جنوب إفريقيا في "ركلة جزائية" .. وطرد نجم مصر بعد "تهور غير مبرر"

إثارة تحكيمية كبيرة في قمة الجولة الثانية الإفريقية..

شهدت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره جنوب إفريقيا، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة البوروندي باسيفيك وينيمانا.

مصر تواجه جنوب إفريقيا حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا؛ التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتتواجد مصر وجنوب إفريقيا، في "المجموعة الثانية" من البطولة الإفريقية؛ إلى جانب كل من أنجولا وزيمبابوي.

  • محمد صلاح يورط جنوب إفريقية في "ركلة جزائية"

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 42 من عمر المباراة؛ احتساب "ركلة جزاء" لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضد نظيره الجنوب إفريقي.

    احتساب "الركلة الجزائية" جاء بعد عودة البوروندي باسيفيك وينيمانا، حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا؛ لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    وبعد مشاهدة اللقطة؛ وجد باسيفيك أن النجم الجنوب إفريقي خوليسو موداو، قام باستخدام يده لـ"ضرب" الفرعون المصري محمد صلاح - الذي استخدم ذكائه في التحرك خلال هذه اللعبة -.

    نعم.. الإعادات أظهرت ضرب موداو عين صلاح؛ وذلك أثناء محاولته منعه من التقدم، داخل منطقة الـ18.

    ونجح صلاح في ترجمة هذه "الركلة الجزائية"، إلى هدف داخل الشباك الجنوب إفريقية؛ معلنًا عن تقدم مصر (1-0)، وقتها.

    طرد نجم منتخب مصر بعد "تهور غير مبرر"!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بمباراة مصر وجنوب إفريقيا؛ شهدت لقطة تحكيمية أخرى مثيرة للجدل، بطلها محمد هاني.

    هاني ظهير أيمن منتخب مصر؛ قام بتصرف غريب للغاية، عندما تدخل بعنف على قدم لاعب جنوب إفريقيا.

    اللعبة كانت بعيدة تمامًا عن منطقة الخطورة، وتحديدًا بجوار خط التماس في منتصف الملعب؛ ورغم ذلك قام هاني، باستخدام العنف ضد الخصم.

    هُنا.. أشهر البوروندي باسيفيك وينيمانا، حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا، الكارت الأصفر في وجهة ظهير الفراعنة.

    هذا الكارت الأصفر كان الثاني لهاني في المباراة؛ حيث حصل على إنذار في الدقيقة 30، بعد إعاقته تقدم النجم الجنوب إفريقي تشيبانج موريمي.

    مصر وجنوب إفريقيا.. الفوز في الجولة الأولى من البطولة الإفريقية

    المثير في الأمر أن منتخبي مصر وجنوب إفريقيا؛ كانا قد فازا في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها.

    مصر حوّلت تأخرها (0-1) أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، في النهاية.

    أما منتخب جنوب إفريقيا؛ فقد حقق الفوز بنفس النتيجة (2-1) على أنجولا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.. وتفاصيل المجموعات

    المملكة المغربية تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وبمشاركة 24 منتخبًا مختلفًا.

    وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، على 6 مجموعات مختلفة؛ بحيث تضم كل منها 4 فرق، يصعد منهم "المتصدر والوصيف" إلى ثمن النهائي.

    وتنضم أفضل 4 منتخبات صاحبة "المركز الثالث" في المجموعات الست، إلى الـ12 فريقًا سالفي الذكر؛ وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية، المقامة في المملكة المغربية.

    وفيما يلي.. تفاصيل مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025:

    * المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا وجزر القمر.

    * المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

    * المجموعة الثالثة: تونس، نيجيريا، أوغندا وتنزانيا.

    * المجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين وبوتسوانا.

    * المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان وغينيا الاستوائية.

    * المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون وموزمبيق.

