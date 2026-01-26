عين على الحكم | ماجد الشمراني أفقد جورج جيسوس أعصابه .. تغافل عن طرد نجم التعاون وحرم كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء

الثنائي الذي كان يتصارع على وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، يلتقي حاليًا على أرض استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18.

العالمي دخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، خلف الهلال (45)، الأهلي (40)، والقادسية (39)، لكن ثلاثتهم خاض مباراة الجولة الـ18 بالفعل.

أما التعاون فيحل بالمركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد تعثره في الجولات الأخيرة.