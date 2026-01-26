عين على الحكم | ماجد الشمراني أفقد جورج جيسوس أعصابه .. تغافل عن طرد نجم التعاون وحرم كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء

أثار الحكم السعودي ماجد الشمراني بعض الجدل خلال مواجهة النصر والتعاون، اليوم الإثنين، ما دفع البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، للثورة ضده.
التعاون ضيفًا على النصر
الثنائي الذي كان يتصارع على وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، يلتقي حاليًا على أرض استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18.
العالمي دخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، خلف الهلال (45)، الأهلي (40)، والقادسية (39)، لكن ثلاثتهم خاض مباراة الجولة الـ18 بالفعل.
أما التعاون فيحل بالمركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد تعثره في الجولات الأخيرة.
ثورة جيسوس بسبب متعب المفرج
متعب المفرج؛ قلب دفاع التعاون، قدم مباراة دفاعية أكثر من رائعة، لكن عابه التهور في الكثير من اللقطات، ما كلفه الحصول على الكارت الأصفر في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.
مع بداية الشوط الثاني، ارتكب المفرج خطأ جديد على مهاجم النصر البرتغالي جواو فيليكس، سقط على إثره الأخير متألمًا.
وقتها رأى ماجد الشمراني أن تدخل المفرج على قدم فيليكس احتكاك طبيعي، لا يستدعي إشهار الكارت الأصفر في وجهه.
في المقابل، ثار ضده جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، مستغربًا عدم حصوله على كارت أصفر آخر ومن ثم الطرد.
حرمان رونالدو من ضربة جزاء
العنوان أعلاه هذا ما يظنه جمهور النصر، بعد الواقعة التي حدثت في الدقيقة 62 من عمر مواجهة التعاون..
رونالدو استقبل عرضية هوائية من وسط الملعب، انطلق بها إلى داخل منطقة جزاء الخصم، وسط محاولة للحاق به من قلب الدفاع التعاوني وليد الأحمد.
في تلك الأثناء، تدخل مدافع التعاون على ساق صاروخ ماديرا، ليسقط مطالبًا رفقة مدربه جورج جيسوس، باحتساب ضربة جزاء للنصر.
صحيح أن الأحمد قام بعرقلة الدون، لكن قبلها كان القائد البرتغالي واقعًا في مصيدة التسلل.
لم يظهر تسلل رونالدو من الإعادات التي نقلتها قناة "ثمانية"، قبل أن يُظهر لقطات تقنية الفيديو، تقدم الدون بكتفه بالفعل على مدافعي التعاون.
وماذا بعد؟
بعد تلك المباراة، سيكون النصر على موعد مع الحلول ضيفًا على الخلود في 30 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وفي اليوم ذاته، يستضيف التعاون نظيره الأخدود، في إطار مباريات الجولة نفسها (19).