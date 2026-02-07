شهدت الدقيقة 29 من عمر مواجهة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا حالة تحكيمية أثارت عاصفة من الجدل فوق أرضية الميدان، بعدما نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هز الشباك، مانحاً الفريق الكتالوني التقدم في نتيجة اللقاء، وسط اعتراضات عارمة من لاعبي مايوركا الذين طالبوا بإلغاء الهدف بداعي التسلل.
عين على الحكم | ليفاندوفسكي كان متسللاً وقت تسديدة راشفورد.. لماذا أحتُسب هدف برشلونة في مايوركا؟!
تفاصيل اللقطة المثيرة
بدأت الهجمة بتسديدة صاروخية من النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، اصطدمت بأحد مدافعي مايوركا قبل أن تضل طريقها وتصل إلى داني أولمو، الذي لمس الكرة لتتهيأ أمام ليفاندوفسكي ليضعها في الشباك بعد أن عدل وضعيتها قليلًا.
الاعتراضات انصبت على وضعية ليفاندوفسكي لحظة خروج الكرة من قدم راشفورد، حيث أظهرت الإعادات التلفزيونية أن المهاجم البولندي كان يقف بالفعل خلف آخر مدافع بمسافة واضحة، وهو ما دفع نجوم مايوركا لمحاصرة حكم اللقاء والمطالبة بالعودة لتقنية الفيديو.
لماذا أيدت غرفة تقنية الفيديو قرار الحكم؟
رغم أن ليفاندوفسكي كان في وضعية تسلل نظرياً لحظة تسديدة راشفورد الأولى، إلا أن القانون أنصف برشلونة لسببين تقنيين:
لمسة داني أولمو كانت نقطة التحول، فوفقاً للمادة 11 من قانون كرة القدم، يتم إعادة تقييم وضعية التسلل مع كل لمسة متعمدة من زميل في الفريق، وبمجرد أن لمس أولمو الكرة بعد ارتدادها من المدافع، بدأت مرحلة لعب جديدة، وفي تلك اللحظة كان ليفاندوفسكي قد عاد من خلف المدافعين وأصبح في موقف سليم تماماً.
عدم التداخل في اللعبة الأولى، فليفاندوفسكي لم يلمس الكرة وقت تسديدة راشفورد، ولم يمنع المدافع من الوصول إليها، ولم يحجب الرؤية عن حارس المرمى؛ لذا فإن وجوده في موقف تسلل في بداية الهجمة كان غير معاقب عليه.
رأي الكاتب: الهدف صحيح قانوناً لأن لمسة داني أولمو قامت بإعادة ضبط لحالة التسلل، ليفاندوفسكي بذكائه استغل ارتباك الدفاع ليعود للموقف السليم قبل أن تلمس الكرة قدم أولمو.
إثارة مبكرة وإصابة مقلقة.. تفاصيل الشوط الأول
بدأت المباراة بضغط متبادل، حيث ظهر ريال مايوركا بجرأة هجومية كبيرة عبر يان فيرجيلي الذي هدد مرمى البلوجرانا في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها في الدقيقة 12 برأسية تصدى لها الحارس جوان جارسيا ببراعة، تلتها فرصة خطيرة لفيدات موريكي في الدقيقة 17 مرت بجوار القائم.
برشلونة من جانبه رد عبر تحركات لامين يامال وماركوس راشفورد، الذي أهدر فرصة محققة في الدقيقة 26 بكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.
وبعد هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 29، استمر السجال حتى الدقيقة 37 التي شهدت خبراً صادماً لعشاق الفريق الكتالوني، حيث سقط ماركوس راشفورد على أرض الملعب بعد تعرضه لإصابة بدت عضلية، لكنه عاد وأكمل الشوط بسلامة.
صراع الصدارة المشتعل.. ترتيب الليجا والمباريات القادمة
دخل برشلونة هذه المواجهة وهو يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، متفوقاً بنقطة واحدة فقط عن ملاحقه المباشر ريال مدريد صاحب الـ 54 نقطة، مما يجعل الفوز في كامب ضرورة قصوى لتأمين الصدارة.
أما ريال مايوركا، فقد خاض اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، باحثاً عن هروب آمن من مناطق الوسط المتأخر.
وينتظر كتيبة المدرب هانزي فليك جدولاً مزدحماً وحاسماً في الفترة المقبلة، حيث ستكون المحطات القادمة كالتالي:
11 فبراير: مواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
16 فبراير: رحلة صعبة لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.
22 فبراير: استضافة ليفانتي على ملعب سبوتيفاي كامب نو.