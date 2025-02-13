عين على الحكم | 3 لقطات جدلية في لعبة واحدة .. كلاسيكو الأهلي والنصر يشتعل بـ"هدف ملغي وطرد"

أزمة كبرى في كلاسيكو الأهلي والنصر..

كلاسيكو النصر والأهلي؛ هو واحد من المباريات التي لا تقتصر الإثارة فيها، على اللقطات الفنية فقط؛ بل تصل إلى المناوشات الجماهيرية والجدل التحكيمي أيضًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر يحل ضيفًا "حاليًا" على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل العالمي "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 41 نقطة؛ وبفارق 3 نقاط عن الراقي "الخامس".