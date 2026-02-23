مع انتهاء مواجهة ضمك والأهلي، حان دور تقييم الطاقم التحكيمي بقيادة السعودي فيصل البلوي، والذي يبدو أنه عرّض أصحاب الأرض للظلم.
عين على الحكم | ماذا صنع طاقم فيصل البلوي؟ .. ضمك تعرض لـ"ظلم فج" أمام الأهلي!
الأهلي ينتصر بشق الأنفس أمام ضمك
خطف الأهلي اليوم الإثنين، فوزًا بشق الأنفس أمام ضمك، بهدف نظيف، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.
هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، وبنقطتين على الهلال "الثالث"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة العاشرة بعد.
فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 15 في المركز الـ16، ليواصل الصراع في مركز الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.
طاقم تحكيم مباراة ضمك والأهلي
المباراة أدارها طاقم تحكيمي سعودي بالكامل، بقيادة فيصل البلوي كحكم ساحة، فيما عاونه فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، ومحمد الحربي حكمًا رابعًا.
بالحديث عن تقنية الفيديو، فتولى إدارتها الثنائي عبدالله الحربي ومساعده حسن آل سلام.
حرمان ضمك من هدف صحيح
أول لقطة تحكيمية جدلية في مواجهة ضمك والأهلي، كانت في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وقتما أحرز أصحاب الأرض، هدفًا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
لكن بمراجعة تقنية الفيديو، تقرر إلغاء الهدف، بداعي التسلل، لكن يبدو أن طاقم تحكيم فيصل البلوي لم يحالفه التوفيق في قراره..
بحسب خبيري التحكيم سعد الكثيري وأحمد أبو خديجة، فإن الهدف لم يكن به أي شبهة تسلل، ما كان يتوجب احتسابه.
وأوضح الحكم الدولي السابق سعد الكثيري لصحيفة "الجزيرة" أن حكم تقنية الفيديو أخطأ كون مهاجم ضمك لم يكن متداخلًا في اللعب ولم يحجب الرؤية عن حارس الأهلي السنغالي إدوارد ميندي، ولم يراجع الحكم اللقطة بنفسه.
هدف الأهلي "غير صحيح"
بالانتقال للحديث عن هدف الأهلي الذي سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، فقد أكد سعد الكثيري عدم صحته هو الآخر..
الكثيري أشار في تصريحاته لصحيفة "الجزيرة" إلى وجوب إلغاء هدف كيسييه، بداعي تعرض مهاجم الأهلي إيفان توني للمسك من قميصه من قبل مدافع ضمك، ما يعني ضرورة احتساب ضربة جزاء لصالح الراقي.
وفي اللقطة نفسها، أكد سعد الكثيري أن توني كان يستحق الحصول على كارت أصفر في أيضًا، بعدما ضرب مدافع الخصم بذراعه بعد سحب قميصه.
هدف آخر صحيح لضمك لكن ملغي!
أخيرًا مع لقطة الختام، عندما أدرك ضمك التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، لكن بالرجوع لتقنية الفيديو تقرر إلغاءه هو الآخر، بداعي التسلل.
هنا عارض سعد الكثيري، في تصريحاته لصحيفة "الجزيرة" أيضًا قرار الطاقم التحكيمي لفيصل البلوي، مؤكدًا عدم وجود شبهة تسلل في الحالة وفقًا لتقنية التسلل شبه الآلي.
وأضاف بشأن إلغاء هدفين صحيحين لضمك في المباراة: " هذه حالات يجب توضيحها من قبل لجنة الحكام، خاصةً في حالة هدف ضمك في الدقيقة الثالثة، إذ تم رسم يدوي من قبل حكم الفيديو، أين تقنية الحكم الشبة الآلي التي لم ترصد الحالة ولم تطبق في الهدف، خاصة لاعب ضمك منفذ الخطأ يتقدم على المهاجمين أثناء رسم الخط!".