FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP
أحمد رفعت

عين على الحكم | "فضيحة" نهائي كأس القارات بين باريس وفلامنجو .. قدم سافونوف أثارت الجدل وتقنية الفيديو قالت كلمتها "عكس الحقيقة"!

ركلة ترجيح فلامنجو المُهدرة أثارت الجدل بسبب تحرك قدم سافونوف

أثار الحارس الروسي ماتفي سافونوف نجم باريس سان جيرمان الجدل، خلال ركلات الترجيح التي جمعت بين فريقه ضد فلامنجو البرازيلي، بنهائي كأس القارات "الإنتركونتينينتال".

فلامنجو أجبر باريس سان جيرمان للذهاب إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليحسم العملاق الفرنسي البطولة لصالحه.

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    ماذا حدث؟

    في ركلة الترجيح الثالثة لفريق فلامنجو، تقدم المدافع بيدرو من أجل تسديدها في مرمى سافونوف، حيث قام بتسديد الكرة على يمين الحارس الروسي، الذي تصدى لها.

    لكن كلا قدمي سافونوف لم تكن أي منها على خط المرمى قبل تسديد بيدرو لركلته، ما يعني أنه يستوجب إعادة الركلة مرة أخرى، وفقًا لقانون ركلات الترجيح، الذي ينص على ضرورة أن تكون على الأقل قدم واحدة للحارس على خط المرمى أثناء تسديد لاعب الخصم لركلة الجزاء.

    ولكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو "VAR" التي رفضت إعادة الركلة، واحتسبتها ركلة مُهدرة على فلامنجو، في قرار غريب وصفه البعض بـ"الفضيحة".

    الركلة كانت واضحة للغاية، بأن قدم سافونوف تحركت بالكامل من خط المرمى، وكان يجب على الحكم إعادة الركلة وعدم احتسابها مُهدرة على فلامنجو لصالح باريس سان جيرمان، ليتخذ قرارًا "عكس الحقيقة"!

    • إعلان
  • Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    باريس يتوج بكأس القارات

    توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، عقب فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

    وأقيمت المباراة النهائية على ملعب أحمد بن علي في قطر، اليوم الأربعاء، وسط حضور جماهيري مميز وأجواء احتفالية، حيث قدم الفريقان مستوى عاليًا من المنافسة الفنية، مع تبادل الهجمات والفرص على مدار شوطي اللقاء، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

    وكانت البداية مع نادي باريس سان جيرمان، الذي نجح في التقدم أولًا عن طريق اللاعب كفاراتسيخيليا في الدقيقة 38، بعد أن استقبل كرة عرضية أرضية متقنة من زميله الفرنسي ديزيري دوي من الجهة اليمنى، ليضعها كفارا ببراعة في شباك فلامينجو، مانحًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

    وعاد فريق فلامنجو في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه المخضرم جورجينيو، الدولي الإيطالي، الذي نجح في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها ببراعة في مرمى باريس سان جيرمان، لتشتعل الإثارة ويشتد التنافس بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي والمباراة الإضافية.

    ولم تحسم الأهداف الفائز، ليضطر الفريقان للجوء إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت تألق حارسي الفريقين بشكل لافت، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، معززًا سجل النادي بالبطولات الدولية، ومضيفًا إنجازًا جديدًا إلى خزائنه الكروية.

    ويأتي هذا التتويج ليؤكد هيمنة باريس سان جيرمان على البطولات القارية والدولية، ويمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل استئناف منافساته في البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا، كما يعكس القوة الهجومية والتنظيمية للفريق وقدرته على مواجهة أقوى الفرق العالمية في المباريات الحاسمة.

  • موسم باريس سان جيرمان

    يُعاني نادي باريس سان جيرمان على الصعيد المحلي هذا الموسم، إذ يجد نفسه في سباق محتدم على صدارة الدوري الفرنسي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي لانس المتصدر، ما يجعل كل مباراة مقبلة في البطولة حاسمة للفريق الباريسي في سعيه للحفاظ لقب الدوري.

    ويعكس هذا الوضع التنافسي الشديد صعوبة الموسم الذي يعيشه الفريق، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة المدرب.

    ومن ناحية أخرى، تبدو التحديات أكبر على الصعيد القاري، حيث يتواجد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في موقف حساس، محتلاً المركز الثالث في مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد أن جمعها من أربع انتصارات، تعادل واحد، وهزيمة واحدة.

    ويشير هذا الأداء إلى أن الفريق لم يتمكن بعد من تقديم الاستقرار الكافي على مستوى النتائج الأوروبية، ما يجعل كل مباراة في دور المجموعات أو مرحلة الإقصاء المبكر حاسمة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار التالية، والمنافسة على اللقب الذي توج به بالفعل الموسم الماضي.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • ما القادم لباريس سان جيرمان؟

    بعد التتويج ببطولة كأس القارات على حساب فلامنجو، يستعد باريس لمواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق فيندي فونايناي في دور الـ64 ضمن منافسات كأس فرنسا، مساء يوم السبت المقبل.

    وبعدها سيحصل الفريق على فترة راحة طويلة بسبب أعياد الميلاد، سيعود بعدها يوم 4 يناير بمواجهة فريق باريس بديربي فرنسي.

    ثم سيلعب باريس نهائي السوبر الفرنسي "كأس الأبطال" أمام مارسيليا يوم 8 يناير، في مواجهة ستكون قوية جدًا بين الفريقين.

كأس فرنسا
فونتاناي لي كومتي crest
فونتاناي لي كومتي
FON
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
0