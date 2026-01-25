عين على الحكم: حارس أوفييدو يضحك ساخرًا وبرشلونة ينجو من ركلة جزاء!

في الدقيقة الثالثة والثلاثين من زمن الشوط الأول، اتخذ الحكم خوان مارتينيز قراراً نادراً باحتساب ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء ريال أوفييدو، متبعاً ذلك بإشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس المرمى آرون إسكانديل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مدافعي أوفييدو بإعادة الكرة عمداً بقدمه باتجاه الحارس، الذي قام بدوره بالإمساك بها بيديه لتجنب ضغط مهاجمي برشلونة.

وبحسب القوانين المنظمة للعبة، فإن لمس الحارس للكرة بيده بعد تمريرة متعمدة بالقدم من زميله يستوجب ركلة حرة غير مباشرة.

إلا أن الاعتراضات اشتدت من جانب الضيوف ليس فقط على احتساب الخطأ، بل على العقوبة الإدارية؛ حيث اعتبر الحارس إسكانديل أن القرار مبالغ فيه، كما اعتقد لوهلة أن الخطا تم احتسابه بسبب مسكه بالكرة من خارج المنطقة مشيرًا إلى أنه كان داخلها، مما أدى لتعرضه للإنذار نتيجة الاعتراض اللفظي المتكرر على الصافرة، وهو ما أوقف اللعب للحظات قبل استئنافه بركلة حرة لم تسفر عن هدف بعد أن ضحك الحارس ساخرًا من القرار.