عين على الحكم | ركلة جزاء وبطاقة حمراء تدمران حظوظ فياريال أمام برشلونة!

ضربت "لعنة البدايات" حصون الغواصات الصفراء، فبعد مرور 12 دقيقة فقط، تسبب خطأ دفاعي في احتساب ركلة جزاء ترجمها البرازيلي رافينيا إلى هدف التقدم.

لم يمر قرار الحكم خافيير ألبيرولا روخاس باحتساب ركلة جزاء مبكرة لصالح برشلونة مرور الكرام، حيث أثار احتجاجات فورية من لاعبي فياريال، إلا أن التحليل الفني للقطة أثبت دقة قرار الحكم.

الواقعة بدأت بتدخل من سانتي كوميسانيا على رافينيا داخل المنطقة المحرمة، وهو ما استوجب صافرة فورية.

الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس قطع الشك باليقين في تحليله لصحيفة "آس"، مؤكداً أن الجدل لا مكان له هنا؛ حيث أوضح أولاً سلامة موقف رافينيا من التسلل لحظة استلام الكرة، ثم فند المخالفة، مشيراً إلى أن مدافع فياريال ارتكب خطأً مركباً بإخراج قدمه وترك جسده في مسار المهاجم البرازيلي، مما أدى إلى احتكاك واضح من الأسفل يعيق الحركة.

هذا التحليل منح القرار الشرعية الكاملة، ليؤكد أن تقدم البلوجرانا جاء بقرار تحكيمي سليم بنسبة مائة في المائة، رغم صدمة أصحاب الأرض.