Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP
أحمد فرهود

عين على الحكم | احتساب ركلة جزاء وإلغاء أخرى.. قرارات مثيرة لـ"بنفيكا وضده" ونجم ريال مدريد ينجو من الطرد

ماذا حدث في القمة الأوروبية المثيرة؟!..

شهدت مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه البرتغالي بنفيكا، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الإيطالي دافيد ماسا.

ريال مدريد يحل ضيفًا على بنفيكا حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    سقوط نجم بنفيكا.. والحكم يحتسب "ركلة جزائية"

    وفي هذا السياق.. احتسب الحكم الإيطالي دافيد ماسا، "ركلة جزاء" لمصلحة نادي بنفيكا البرتغالي، ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    احتساب "الركلة الجزائية"، جاء عقب سقوط الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، جناح فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، داخل منطقة الـ18 لريال مدريد؛ أثناء محاولته تسديد الكرة.

    وسقوط بريستياني كان خلال لعبة مشتركة مع الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني؛ الذي حاول منع الجناح الأرجنتيني، من التسديد.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    الحكم يلغي "الركلة الجزائية" بعد العودة إلى فار

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. عاد الحكم الإيطالي دافيد ماسا، لمشاهدة لقطة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والإنجليزي جود بيلينجهام، ثنائي بنفيكا وريال مدريد تواليًا، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    عودة ماسا لمشاهدة اللقطة بنفسه؛ جاءت بعد نداء من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، الذين رأوا أن هُناك شك في "الركلة الجزائية".

    وبالفعل.. بعد رؤيته اللقطة عبر شاشة "فار"؛ عاد الحكم وألغى "الركلة الجزائية" في الدقيقة 17، بشكلٍ رسمي.

    واعتبر دافيد ماسا أن قدم بريستياني هي من ذهبت إلى بيلينجهام، عند محاولته تسديدة الكرة - وليس العكس -؛ حسب رأيه دائمًا.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    "ركلة جزاء" محتسبة لبنفيكا.. ونجم الريال ينجو من الطرد

    الإثارة التحكيمية في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه بنفيكا البرتغالي؛ لم تنتهِ عند ما ذكرناه في السطور الماضية، فقط.

    الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ شهد احتساب الحكم الإيطالي دافيد ماسا، "ركلة جزائية" أخرى لبنفيكا، ضد ريال مدريد.

    وهذه المرة.. لم يعد ماسا في قراره، حيث تم تأكيد وجود مسك من النجم الفرنسي أوريليان تشوامي، متوسط ميدان ريال مدريد، ضد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع بنفيكا؛ وذلك داخل منطقة الـ18 للميرينجي.

    أوتاميندي تقدّم داخل منطقة الـ18 للعملاق الإسباني؛ من أجل استغلال "ركلة ركنية"، تحصل عليها الفريق البرتغالي.

    إلا أن تشواميني نجا من "الطرد"؛ حيث كان يمتلك إنذارًا قبل هذه اللعبة، ولكن ماسا لم يشهر له الكارت الأصفر الثاني.  

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    مسيرة جود بيلينجهام مع نادي ريال مدريد

    النجم الإنجليزي جود بيلينجهام البالغ من العمر 22 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    صفقة بيلينجهام كلفت خزينة ريال مدريد، مبلغًا يُقدر بـ127 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ الانضمام للميرينجي؛ سجل النجم الإنجليزي 44 هدفًا وصنع 32 آخرين، خلال 126 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وفي الموسم الحالي.. خاض بيلينجهام 25 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ حيث سجل 6 أهداف، مع صناعة 4 آخرين.

    وإجمالًا.. حقق بيلينجهام 5 ألقاب رسمية مع ريال مدريد؛ أبرزها ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    مشوار جيانلوكا بريستياني مع نادي بنفيكا

    النجم الأرجنتيني الشاب جيانلوكا بريستياني، البالغ من العمر 19 سنة، انضم إلى العملاق البرتغالي بنفيكا في يناير 2024؛ قادمًا من النادي المحلي فيليز سارسفيلد.

    صفقة بريستياني كلفت خزينة بنفيكا، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ9 ملايين يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ الانضمام إلى العملاق البرتغالي؛ لعب النجم الأرجنتيني الشاب 40 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 3 أهداف وصانعًا 4 آخرين.

    وبالموسم الحالي.. سجل جيانلوكا بريستياني هدفين وصنع مثلهما؛ وذلك خلال 20 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا crest
تونديلا
TON
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
0